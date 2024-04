GTA Plus: Rockstar bestätigt zwei beliebte Klassiker für den Abo-Dienst

Wie Rockstar Games bekannt gab, beschert uns ein aktives "GTA Plus"-Abo in den nächsten Monaten nicht nur die bereits bekannten Vorteile. Darüber hinaus wird das Studio im Laufe des Jahres zwei Klassiker in die Software-Bibliothek des Abo-Dienstes aufnehmen.

Im Jahr 2022 starteten auch die „GTA“- und „Red Dead Redemption“-Macher von Rockstar Games ihren eigenen Online-Service. Dieser trägt den Namen „GTA Plus“ und konzentriert sich in erster Linie auf monatliche Boni für Spielerinnen und Spieler von „GTA Online“.

Nach dem Start von „GTA Plus“ begann das Studio zudem damit, ausgewählte hauseigene Klassiker in den Abo-Service aufzunehmen. Wie Rockstar Games in einem aktuellen Blog-Eintrag bekannt gab, dürfen wir uns über zwei weitere Klassiker freuen, die den Weg in „GTA Plus“ finden: „Bully: Die Ehrenrunde“ und „L.A. Noire“.

Konkrete Termine nannte Rockstar Games bislang allerdings nicht und spricht lediglich davon, dass die beiden Titel im Laufe des Jahres zu einem Bestandteil des Abo-Dienstes werden.

Der harte Schulalltag und knifflige Detektivarbeit

In „Bully: Die Ehrenrunde“ schlüpfen wir in die Rolle des problembeladenen Teenagers Jimmy Hopkins. Dieser findet sich an einer neuen Privatschule wieder und sorgt dort prompt für Ärger. In dem Rockstar-Klassiker setzt ihr euch gegen gemeine Mitschüler zur Wehr, seht euch mit Ungerechtigkeiten seitens der Lehrer konfrontiert oder spielt allerlei Streiche.

Das von euch verfolgte Ziel: Euch in der Bullworth Academy zu behaupten und die Herzen der anderen Schülerinnen und Schüler für euch zu gewinnen. Der zweite Titel, der zukünftig das Angebot von „GTA Plus“ bereichert, ist „L.A. Noire“. Das Detektiv-Abenteuer entstand bei Team Bondi und konfrontiert euch mit diversen Kriminalfällen, die es zu lösen gilt.

Zu den spielerischen Grundlagen gehören die Spurensuche am Tatort und das Verhör von Verdächtigen. Um die Gesichtszüge der Verdächtigen und ihre Mimiken realistisch einzufangen, setzt Team Bondi seinerzeit auf eine neue Motionscan-Technologie.

Diese Inhalte bietet GTA Plus

Das „GTA Plus“-Abo schlägt mit 5,99 Euro pro Monat zu Buche. Neben ausgewählten Klassikern aus dem Hause Rockstar Games umfasst das Abo wie eingangs erwähnt monatliche Boni für „GTA Online“ auf der PS5. Darunter regelmäßige GTA-Dollar oder der Zugriff auf spezielle Cash-Cards, die einen höheren Wert besitzen.

Anbei die offizielle Übersicht über alle gebotenen Inhalte.

500.000 GTA$ monatlich

Zugang zu Fahrzeugvorteilen wie Probefahrten, Rabatte und früherer Zugriff auf neu veröffentlichte Fahrzeuge oder kostenlose Fahrzeuge

Zugang zu Immobilienvorteilen wie Rabatte, Erweiterungen oder kostenlose Immobilien

Outfits, Designs und andere kosmetische Items

GTA$- und RP-Boni sowie Rabatte auf Items

Zugriff auf spezielle CashCards für Mitglieder, die einen höheren Wert besitzen

Weitere Details zu „GTA Plus“ und die Möglichkeit, den Dienst zu abonnieren, findet ihr im PlayStation Store.

Weitere Meldungen zu L.A. Noire, bully.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren