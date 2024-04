Red Dead Redemption 2: Dataminer findet versteckte Audio-Blooper

Ein Dataminer hat versteckte Audio-Dateien in "Red Dead Redemption 2" entdeckt. Zu hören sind verpatzte Aufnahmen sowie Dialoge, die es nicht ins Spiel geschafft haben.

Das Cowboy-Abenteuer „Red Dead Redemption 2“ wurde ursprünglich 2018 veröffentlicht, beschäftigt die Fans aber noch immer. Das Spiel erzählt die Geschichte von Arthur Morgan, der im Jahr 1899 mit der Gang von Dutch van der Linde durch den Wilden Westen zieht.

Normalerweise lassen sich die Entwickler von Rockstar nicht in die Karten gucken, was die Entwicklungsarbeit ihrer Titel angeht. Nun wurden aber versteckte Audio-Aufnahmen gefunden, die in einem neuen YouTube-Video zu hören sind.

Der YouTube-Kanal „Red Dead Redemption Stories“ hat die versteckten Audio-Clips kürzlich in den Spieldaten von „Red Dead Redemption 2“ gefunden. Enthalten sind einige Outtakes, die nicht für das Abenteuer-Spiel verwendet werden konnten.

In einem der Clips ist etwa Benjamin Davis zu hören, der eine Zeile als Dutch van der Linde verpatzt und daraufhin flucht. In einer weiteren Datei sind die Dialoge während der Mocap-Aufnahmen zu hören. Dabei ist jedoch auch zu vernehmen, wie sich die Darsteller über eine Bühne bewegen, komplett mit knarzenden Bodendielen.

Neben weiteren Aufnahmen, die ein hörbares Echo enthalten, wurden auch Dialoge gefunden, die es nie ins Spiel geschafft haben. „Vielleicht kommt das dem Blick hinter die Kulissen am nächsten“, schrieb der Kanal „Red Dead Redemption Stories“ in der Beschreibung seines Videos.

Vor knapp zwei Wochen hat „Red Dead Redemption 2“ seinen ersten Patch seit 18 Monaten erhalten. Das Update enthält jedoch keine neuen Features, sondern lediglich Bugfixes und weitere Verbesserungen. Viele der Änderungen betreffen den Online-Modus „Red Dead Online“. Andere Fixes betreffen Abstürze und Verbesserungen für die PC-Version des Spiels. Auf einen 60-FPS-Patch müssen die Spieler also weiterhin warten.

