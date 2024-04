PS5, Xbox Series X/S und Switch: Verkauf von Konsolen im Jahresvergleich gesunken

Die britischen Hard- und Software-Statistiken für den vergangenen März sind da und lassen erahnen, wie die Verkäufe auch auf den anderen europäischen Märkten aussahen. Die gesamteuropäischen Zahlen folgen später.

Ein Teil der britischen Charts, die von GSD erfasst wurden, bezieht sich auf den Hardware-Verkauf, der im Jahresvergleich eine rückläufige Tendenz (minus 15 Prozent) zeigt, verglichen mit Februar 2024 aber um 22 Prozent zulegen konnte.

Rückgänge gegenüber 2023 bei allen Konsolen

Der Spitzenplatz der Hardware-Charts ging laut Gamesindustry “bequem” an die PS5, die verglichen mit den Verkäufen im Februar 2024 um 25 Prozent zulegen konnte. Werden der März 2023 und der März 2024 gegenübergestellt, ergibt sich ein Rückgang von neun Prozent.

Beim Vergleich der Zahlen ist zu beachten, dass die PS5 vor einem Jahr nach lang anhaltenden Lieferschwierigkeiten vollständig verfügbar war, was die Verkaufszahlen sprunghaft anstiegen ließ und auch in den März hineinwirkte.

Platz 2 der britischen Hardware-Charts ging an die Switch. Gegenüber dem Vormonat erfolgte ein Anstieg um 20 Prozent. Verglichen mit März 2023 sanken die Verkäufe jedoch um 20 Prozent. Die Switch befindet sich im achten Jahr und das Alter macht sich zunehmend bemerkbar.

Knapp den zweiten Platz verpasst hat das Duo Xbox Series X und Xbox Series S. Im Vergleich zum Vormonat konnten die beiden Konsolen von Microsoft um 19 Prozent zulegen. Im Jahresvergleich ergab sich ein Rückgang um 18 Prozent.

Die Zahlen in der Übersicht:

1 Monat 1 Jahr PS5 +25% -9% Switch +20% -20% Xbox Series +19% -18%

Während keine absoluten Zahlen zu den Verkäufen von PS5, Switch und Xbox Series X/S auf dem britischen Markt vorliegen, verdeutlichen die relativen Zahlen der vergangenen Monate, dass die PS5 in Großbritannien auf einen komfortablen Vorsprung kommt. Ohne Berücksichtigung der Nintendo-Hardware soll Sony in Europa einen 80-prozentigen Marktanteil haben:

Beim Zubehör konnte der schwarze PS5-Controller die Spitze erobern, während die weiße Edition auf Platz 3 fiel. PlayStation Portal landete auf Rang 6, hat aber weiterhin mit massiven Lieferengpässen zu kämpfen.

Helldivers 2 an der Spitze der Spieleverkäufe

In den Spiele-Charts blieb “Helldivers 2” an vorderster Front. Innerhalb des ausgewerteten Zeitraums von acht Wochen liegen die Zahlen über dem, was “Marvel’s Spider-Man 2” in den ersten acht Wochen erreichen konnte.

Hierbei ist zu beachten, dass es sich um unterschiedliche Spiele mit unterschiedlichen Preisen und nicht identischen Zielgruppen handelt. “Helldivers 2” erschien auch für den PC, während “Marvel’s Spider-Man 2” ein exklusives PS5-Spiel ist.

“Dragon’s Dogma 2” wiederum konnte sich vor “Final Fantasy 7: Rebirth” positionieren, während sich “EA Sports FC24” wohl getrieben von den massiven Rabatten auf den zweiten Rang setzte.

Nachfolgend die GSD-Top-10 (digital und physisch) in der Übersicht:

Rang Titel 1 Helldivers 2 (Sony) 2 EA Sports FC 24 (EA) 3 Dragon’s Dogma 2 (Capcom) 4 WWE 2K24 (2K Games) 5 Final Fantasy VII: Rebirth (Square Enix) 6 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 7 Command & Conquer: Generals (EA) 8 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 9 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 10 Command & Conquer: Red Alert 2 (EA)

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren