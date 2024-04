Stumble Guys: Offene Beta auf PS4 und PS5 gestartet

Nachdem „Fall Guys“ ab August 2020 zu einem großen Erfolg wurde, was nicht zuletzt der Aufnahme in das PS-Plus-Programm zu verdanken war, folgten Spiele, bei deren Entwicklung sich die Macher offenbar inspirieren ließen.

Ein solches Spiel ist “Stumble Guys“, das ebenfalls seit 2020 auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht wird. Dazu gehören Mobile-Systeme, seit 2021 der PC und seit 2023 Xbox-Konsolen.

Beta im PlayStation-Store gestartet

Auch PlayStation-Spieler müssen sich nicht länger in Geduld üben. Für PS4 und PS5 ging die vorbereitende Beta an den Start. Sie kann ohne weitere Bedingungen aus dem PlayStation-Store geladen und bis zum Monatsende gezockt werden. Das Ende der offenen Beta wird am 30. April 2024 eingeläutet.

Die Produkteinträge der Beta im PSN-Web-Store sind nachfolgend verlinkt:

Häufig als “Fall Guys”-Klon abgetan, entwickelte sich “Stumble Guys” zu einem Erfolg mit hohen Wertungen. Auf Steam wird der Titel auf alle Rezensionen bezogen “sehr positiv” eingestuft. Die letzten Wertungen waren ”größtenteils positiv“.

Auch im PlayStation-Store kamen nach dem Start der offenen Beta die ersten Stimmen zusammen. Bei 4,56 von fünf möglichen Sternen liegt der aktuelle Score basierend auf rund 900 Bewertungen.

In „Stumble Guys“ gilt es, sich zügig zum Ziel zu begeben.

Rennen, kämpfen und die Ziellinie erreichen

Das Spielprinzip von “Stumble Guys” ist geläufig: Spieler stürzen sich in K.O.-Runden mit bis zu 32 Spielern, in denen sie Rennen, Überlebenskämpfe und Teamspiele bestreiten. Zur Verfügung stehen verschiedene Karten, Level und Spielmodi.

Wer rechtzeitig über die Ziellinie gelangt, qualifiziert sich für die nächste Runde und wird mit Sternen und sonstigen Belohnungen bedacht. “Stumble Guys” unterstützt eigene Multiplayer-Gruppen, in denen Spieler gegen Freunde und Familie antreten.

Auch nach dem Ende der Beta geht es kostenlos weiter. Bei “Stumble Guys” handelt es sich um einen Free-to-Play-Titel. Einblicke in das Spiel liefert zunächst der Launch-Trailer der Xbox-Version:

