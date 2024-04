TopSpin 2K25: Entwickler spricht über Karrieremodus, Gameplay und mehr

In knapp zwei Wochen werden 2K Sports und Hangar 13 mit „TopSpin 2K25“ den Center Court wieder bespielen. Nach über einem Jahrzehnt erhalten Tennisfans endlich einen neuen Teil der Sportsimulation. Nun haben sich die Entwickler in Person von Game Director Remi Ercolani den Fragen unserer geschätzten Kollegen von WCCFtech gestellt.

Erreicht in TopSpin 2K25 die Weltspitze!

Unter anderem hat Ercolani bestätigt, dass sich „TopSpin 2k25“ knapp zweieinhalb Jahre in Entwicklung befand. Daraufhin ging man ein wenig auf den MyCAREER-Modus sowie den MyPLAYER ein, wie man es aus der „NBA 2K“-Reihe kennt.

In „TopSpin 2K25“ wird man bis zu sechs MyPLAYERS erstellen können, wobei man erstellte Charaktere nicht mit der Community teilen kann. Allerdings wird man in MyCAREER seinen eigenen Weg vom Anfänger zum Vollprofi gehen können. Dabei wird man sich auf der Tour in den größten Turnieren einen Namen machen und die Spitze der Weltrangliste ergattern können. Man kann an Events teilnehmen, reisen und sich ein eigenes Team aufbauen, um auch die Erschöpfung im Auge zu behalten.

Jedoch wird man auch einiges an Zeit investieren müssen, um den MyPLAYER aufzuwerten. Laut dem Game Director benötigt man im Schnitt 20 Stunden. Dann sollte der Charakter auch maximiert sein, um sich gegen die besten Spieler der Welt zu behaupten.

Rasen, Sand oder Hartplatz – Es wird sich anders anfühlen

Im Weiteren wurden auch die spielerischen Neuerungen besprochen. Unter anderem wurde die Frage gestellt, ob die unterschiedlichen Untergründe auch einen Einfluss auf die Spielstile haben werden. Schließlich spielen sich Sand-, Rasen- und Hartplätze durchaus verschieden.

Laut dem Entwickler werden die Untergründe in „TopSpin 2K25“ keinen direkten Einfluss auf die Werte des Spielers haben. Allerdings werden neue Rutschanimationen ausgelöst, die das returnieren von Bällen ermöglichen sollen, die man auf anderen Untergründen eher nicht erreicht hätte. Dadurch werden Ballwechsel länger und Werte wie Ausdauer und Geschwindigkeit werden eine größere Rolle spielen.

Doch muss man nicht die Sorge haben, dass man ewig lange Ballwechsel haben wird. Die Entwickler haben die Wahrscheinlichkeit von Netzschlägen und Fehlern im Allgemeinen erhöht. Somit wird nicht jeder Return perfekt gespielt, da sowohl die Vorhand- als auch Rückhand-Attribute, die Schwierigkeit des Returns und die aktuelle Energie eine Rolle spielen werden.

Auch auf die technische Seite sind die Redakteure und der Game Director eingegangen. Demnach läuft „TopSpin 2K25“ auf einer hauseigenen Engine von Hangar 13, die flüssige 60 fps im Einzel- sowie im Mehrspieler bieten soll. Auf der PlayStation 5 wird auch das haptische Feedback genutzt.

Für weitere Informationen zu den Post-Launch-Plänen, der Implementierung weiterer namhafter Tennisprofis und Turniere sowie der Arbeit an zusätzlichen Online-Funktionen lest euch das vollständige Interview von WCCFtech durch.

„TopSpin 2K25“ erscheint am 26. April 2024 für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr auch in unserer Themenübersicht entdecken.

