Star Wars Outlaws: Jabba the Hutt-Mission hinter Bezahlschranke – Ubisoft verärgert Spieler

Seit der vergangenen Woche sind Vorbestellungen von “Star Wars Outlaws” möglich. Es ist ein mitunter teures Unterfangen, das zwischen 80 und 140 Euro kostet.

Bei der teuersten Version handelt es sich um die Ultimate-Edition, die neben zwei Paketen und dem digitalen Artbook einen Season-Pass umfasst. Er ist ebenfalls Teil der Gold-Edition, die rund 120 Euro kostet.

Season-Pass mit Auftrag von Jabba the Hutt persönlich

Dass ein Singleplayer-Spiel einen Season-Pass erhält, ist nicht alltäglich. Allerdings regt viele Spieler eine Mission auf, die an den Zusatzkauf gebunden ist. Eine Day-1-Mission mit Jabba the Hutt richtet sich exklusiv an Besitzer des Erweiterungsbundles.

So schreibt Ubisoft in der offiziellen Beschreibung zum Season-Pass: “Schalte zwei zusätzliche Story-Erweiterungen frei, die nach der Veröffentlichung erscheinen, eine exklusive Day-1-Mission mit Jabba sowie zusätzliche kosmetische Gegenstände für Kay und Nix.“

Bei der besagten Mission handelt es sich um “Jabbas Schachzug“ mit folgender Handlung: Während Kay ein Team für den Raubüberfall auf Canto Bight zusammenstellt, erhält sie einen Auftrag von Jabba the Hutt persönlich. Es stellt sich heraus, dass ND-5 seit Jahren in Jabbas Schuld steht, was nun beglichen werden soll.

Season-Pass-Besitzer erhalten am ersten Tag eine „exklusive Mission“.

Es ist nicht zweifelsfrei klar, welchen Anteil der Jabba-Inhalte an den Season-Pass gebunden ist. Allerdings scheinen Spieler auch im Hauptspiel auf den Schurken zu treffen. Ubisoft gab im vergangenen Jahr bekannt, dass Jabba als Auftraggeber agiert und den Anführer einer der kriminellen Fraktionen von “Star Wars Outlaws” darstellt, der sogar verraten werden kann.

“Wie es scheint, werden wir auch viel Zeit in Jabbas Palast verbringen, Missionen für den Hutten selbst ausführen und uns in der kriminellen Unterwelt bewegen, in der er das Zentrum bildet. Und ja, es ist nicht nur möglich, für Jabba zu arbeiten, sondern auch, ihn zu verraten – was natürlich seine eigenen Konsequenzen hat“, schrieb IGN im Juni 2023 nach Gesprächen mit den Entwicklern. Fraglich ist, ob damit die Season-Pass-Mission gemeint ist.

Jabba-Mission hinter Bezahlschranke ist eine “dumme Idee”

Bei vielen Spielern jedenfalls kommt die Bindung der beschriebenen Jabba-Mission an den Season-Pass nicht gut weg.

„Ich verstehe ja, dass Missionen und andere Dinge nach der Veröffentlichung hinzugefügt werden, je nach Umfang kostenlos oder kostenpflichtig. Aber ich halte es für eine dumme Idee, Dinge, die sonst vom ersten Tag an verfügbar wären, hinter einer zusätzlichen Bezahlschranke zu verstecken“, schrieb ein User auf Resetera.

Oder auch: “Diese Praktiken werden immer schlimmer. Ich bin bei Spielen am ersten Tag immer dabei. Aber offen gesagt, warte ich diesmal einfach.”

Ein weiterer User: „Dies war das einzige Ubisoft-Spiel, an dem ich interessiert war. Normalerweise kaufe ich einfach das Basisspiel und ignoriere Season-Pässe, Skins usw.. Aber ich unterstütze diesen Mist auf keinen Fall. Ich werde es im Rahmen eines Sales kaufen.“ Andere Teilnehmer hinterließen weniger sachliche Kommentare.

Ultimate-Edition von Star Wars Outlaws verkauft sich ordentlich

Für Ubisoft könnte die Rechnung am Ende dennoch aufgehen, wie die Vorbesteller-Charts aus dem PSN verdeutlichen. Die 140 Euro teure Ultimate-Edition von “Star Wars Outlaws” ist zumindest im PlayStation-Store die am häufigsten vorbestellte Version des Titels:

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Welche Edition des Titels werdet ihr euch zulegen?

