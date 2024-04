Elden Ring: Teil des gestrichenen Cataclysm-Systems? Dataminer entdeckt ungenutzte Maps

In regelmäßigen Abständen versorgte uns der Dataminer und Youtuber „Sekiro Dubi“ zuletzt mit interessanten Details zu „Elden Ring“. Dabei konzentrierte er sich vor allem auf Inhalte, die im Laufe der Entwicklung gestrichen wurden.

Darunter ein alternatives Intro zu „Elden Ring“, das ihr euch hier anschauen könnt. In einem aktuellen Video legte „Sekiro Dubi“ noch einmal nach und beförderte weitere von den Entwicklern verworfene Inhalte an das Tageslicht.

Dieses Mal dreht sich das Video um Bereiche und Karten, die laut dem Dataminer wohl ein Bestandteil des bereits im letzten Jahr entdeckten und gestrichenen Cataclysm-Systems waren.

Was hat es mit dem Cataclysm-System auf sich?

Wie „Sekiro Dubi“ in einem 2023 veröffentlichten Video ausführte, hätte das Cataclysm-System spürbaren Einfluss auf das Gameplay von „Elden Ring“ und die Erforschung der Spielwelt genommen. Bei diesem System wären Bereiche auf Basis euer Entscheidungen und Aktionen im Spiel geöffnet oder verschlossen gewesen.

Als Beispiel nannte der Dataminer Gebiete, in denen beispielsweise Schneewehen oder ein Meteoriteneinschlag den Weg versperren. Dies wiederum hätte dazu geführt, dass die entsprechenden Bereiche nicht zugänglich sind. In seinem aktuellen Video greift „Sekiro Dubi“ ungenutzte Karten und Areale auf, die laut ihm mit dem Cataclysm-System in Verbindung standen.

Die Tatsache, dass die entdeckten Gebiete teilweise noch nicht einmal mit den grundlegenden Assets versehen wurden, spricht laut dem Dataminer dafür, dass diese genau wie das Cataclysm-System schon recht früh gestrichen wurden.

Weitere Details und Eindrücke zu den besagten Bereichen liefert euch das angehängte Video.

From Software arbeitet an seiner größten Erweiterung

Aktuell arbeitet From Software am „Shadow of the Erdtree“ genannten Add-on zu „Elden Ring“. Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns auf die bislang größte Erweiterung des japanischen Studios freuen. Zu den neuen Inhalten von „Shadow of the Erdtree“ gehören unter anderem zehn neue Bosse.

Genau wie es im Hauptspiel der Fall war, werden uns die Bosse auch in der umfangreichen Erweiterung mitunter alles abverlangen. Unter dem Strich soll sich der Schwierigkeitsgrad von „Shadow of the Erdtree“ am Endgame von „Elden Ring“ orientieren.

„Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Der Preis der Erweiterung liegt bei knapp 40 Euro. Am gleichen Tag schickt From Software die „Shadow of the Erdtree Edition“ zu „Elden Ring“ ins Rennen.

Bei der „Shadow of the Erdtree Edition“ haben wir es mit einer Complete-Edition zu tun, die sowohl das Hauptspiel als auch die kommende Erweiterung umfasst.

Das Komplettpaket wird für 79,99 Euro angeboten und sowohl in einer Download-Version als auch einer Retail-Fassung erscheinen.

