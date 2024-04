PS5 Pro: Erste Maßnahmen – Sony geht gegen Leaks vor

Auch wenn eine offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung weiterhin auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass wir uns im Laufe des Jahres in der Tat auf ein Pro-Modell der PS5 freuen dürfen.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte vor wenigen Wochen der Youtube-Kanal „Moore’s Law Is Dead“, der diverse Spezifikationen der PS5 Pro in Umlauf brachte. Unter Berufung auf interne Dokumente von Sony, die ihm zugespielt wurden, berichtete „Moore’s Law Is Dead“ von einer deutlichen Performance-Steigerung im Bereich des Ray-Tracings sowie einem 20 Gbps GDDR6-Speicher und der PSSR genannten Upscaling-Technik.

Der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson meldete sich kurze Zeit später zu Wort und bestätigte die im Video gemachten Angaben. Nachdem sich Sony in den letzten Wochen bedeckt hielt, geht das Unternehmen aktuellen Berichten zufolge mit ersten Maßnahmen gegen Leaks zur PS5 Pro vor.

Sony ließ das Video sperren

So entschied sich Sonys Rechtsabteilung in der Zwischenzeit nämlich dazu, das Video, das die letzten Leaks und Spekulationen um die PS5 Pro lostrat, sperren zu lassen. Versucht man das besagte Video aufzurufen, wartet nur noch der Hinweis, dass dieses aufgrund „eines Urheberrechtsanspruchs seitens Sony Interactive Entertainment nicht mehr verfügbar ist.“

Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Angaben und technischen Details zur PS5 Pro, die „Moore’s Law Is Dead“ in Umlauf brachte, falsch sind. Ganz im Gegenteil: In den letzten Wochen bestätigten weitere Quellen die Existenz der technisch aufgepeppten Konsole und sprachen von ähnlichen Spezifikationen.

Tom Warren von The Verge wies kürzlich beispielsweise darauf hin, dass die „leistungsfähigere Architektur“ im Bereich des Ray-Tracings im Vergleich mit der normalen PS5 zu einer Performance-Steigerung von bis 300 Prozent führen könnte.

Entwickler spricht von leicht umsetzbaren Verbesserungen

In einer Ausgabe des „Broken Silicon“-Podcasts von „Moore’s Law is Dead“ sprach ein Entwickler, der in der Vergangenheit an Serien wie „The Elder Scrolls“ mitwirkte, Anfang April über die technischen Möglichkeiten der PS5 Pro.

Wie er ausführte, entwarf Sony die Hardware der PS5 Pro so, dass Entwickler technische Verbesserungen auf kostengünstige Art und Weise implementieren können.

In eine ähnliche Richtung bewege sich das Konzept der Upscaling-Technik PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Dieses wurde speziell auf die Hardware der PS5 Pro zugeschnitten und kann daher immer wieder überarbeitet beziehungsweise mit entsprechenden Updates optimiert werden.

Unbestätigten Berichten zufolge erscheint die PS5 Pro in der zweiten Jahreshälfte 2024.

