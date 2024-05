Game of Thrones Miniatures Game: Neue Umsetzung der Serie vorgestellt

Knight Models hat gemeinsam mit HBO ein Miniaturen-Spiel zu "Game of Thrones" angekündigt. Käufer können ihr Exemplar schon in Kürze entgegennehmen.

Schon 2017 erschien eine Tabletop-Version von George R.R. Martins „A Song of Ice and Fire“, auch bekannt aus der HBO-Serie „Game of Thrones“. Sie wurde von Cool Mini or Not, kurz CMON, produziert und wird bis heute mit neuen Erweiterungen fortgeführt. Der Name orientiert sich an der Buchvorlage, da die Figuren eher auf dieser basieren.

Das nun vorgestellte Konkurrenzprodukt von Knight Models wirbt mit der HBO-Lizenz, die auch auf dem Karton abgedruckt ist. Es ist also anzunehmen, dass man sich hier eher an die HBO-Serie hält. Daher auch „Game of Thrones Miniatures Game“ als Name.

Auf der Seite von Knight Models werden bisher drei Boxen präsentiert. Seit dem 26. April 2024 können alle drei vorbestellt werden. Laut Hersteller werden die Käufe ab dem 10. Mai 2024 verschickt.

Das Starter-Set kostet aktuell 85 Euro. Vorbesteller erhalten zusätzlich eine Miniatur von Eddard Stark. Der Kauf umfasst zudem 16 weitere Miniaturen, ein Regelbuch, Gelände-Deko aus Pappe, zwei Kartendecks und alle weiteren Spielmaterialien, die für den Start benötigt werden.

Bereits zwei Erweiterungen zu Game of Thrones Miniatures Game vorgestellt

Zusammen mit dem Starter-Set wurden zwei Erweiterungen vorgestellt. Die erste Erweiterung zu „Game of Thrones Miniatures Game“ bringt König Joffrey und seinen Hofstaat ins Spiel. Für 35 Euro erhalten Käufer hier vier weitere Plastik-Miniaturen. Im Set befinden sich Joffrey, Tyrion Lannister, der Hund und Bronn.

Ebenfalls vorbestellbar ist das Expansion-Pack „Stark Wolf Pack“. Darin enthalten sind Arya, Sansa, Osha und Hodor, der Bran trägt. Auch diese Box kostet 35 Euro. Beide Erweiterungen werden am selben Tag veröffentlicht wie das Starter-Set.

Das Spiel ist als Skirmish für zwei Spieler konzipiert. CMON verspricht, dass man die komplexe Dynamik von Macht und Konflikten nachbilden will, die die Serie charakterisiert. Das Spiel ist so aufgebaut, dass die Spieler in jeder Sitzung verschiedene strategische Szenarien erleben können.

