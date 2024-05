Shenmue 4: Yu Suzuki sucht einen Investor – Auch für Remakes

In einem Interview sprach Serienschöpfer Yu Suzuki über ein mögliches "Shenmue 4". Dabei betonte er, dass er weiterhin nach einem Partner für das Projekt sucht.

Als Game Director Yu Suzuki auf der E3 2015 die Entwicklung des Action-Adventures „Shenmue 3“ ankündigte, kamen vielen Fans die Tränen. So viele Jahre mussten sie auf einen neuen Teil warten, der die Geschichte von Ryo Hazuki weitererzählt.

Schließlich galten die ersten beiden „Shenmue“-Teile als einige der besten Spiele aller Zeiten. Da die Marke auch berüchtigt dafür ist, dass die hohen Entwicklungskosten am Ende SEGAs Niedergang als Konsolenhersteller besiegelten, hatte sich all die Jahre niemand an die Entwicklung eines dritten Teils gewagt.

Nichtsdestotrotz hatte „Shenmue“ einen großen Einfluss auf die Branche. Es führte die Quick-Time-Events im Gaming ein und gilt als Inspiration für Marken wie „Yakuza“. Doch seitdem der dritte Teil Ende 2019 für die PlayStation 4 und den PC erschien, stellt sich die Frage, ob es in Zukunft weitergehen wird. Yu Suzuki hatte zumindest von Beginn an große Ambitionen.

Shenmue 4 kommt bisher nicht über die Planung hinaus

In einem neuen Interview mit der Fanseite Shenmue Dojo beantwortete Suzuki die Frage nach einem vierten Teil. Laut ihm arbeitet das Entwicklerstudio Ys Net aktuell nicht an „Shenmue 4“. Deshalb verbleibt der Titel in der Planungsphase.

Es fehlt aktuell ein Partner, der die Entwicklung finanziell unterstützt. Wenn man sich den aktuellen Stand der Branche anschaut, dann wird es schwierig sein, einen Investor zu finden. Schließlich werden in aller Regelmäßigkeit Kosten reduziert, indem Mitarbeiter entlassen und Studios geschlossen werden.

Im Weiteren hat Suzuki bestätigt, dass „Shenmue 4“ in China angesiedelt sein würde. Zudem optimiert man die hauseigenen Prozesse der Motion Capture-Technologie, um im finalen Produkt eine höhere Qualität bieten zu können.

Daraufhin brachte Suzuki eine weitere interessante Möglichkeit zur Sprache. Seiner Meinung nach könnte es unterhaltsam sein, wenn man Remakes der ersten beiden „Shenmue“-Spiele in der Unreal Engine 5 umsetzen würde. Doch auch dafür würde man einen Partner benötigen.

Allerdings liegt Suzukis Fokus auf der Erschaffung eines vierten sowie abschließenden fünften Teils. Und er hofft, dass er diese auch tatsächlich umsetzen darf.

Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: WCCFtech

Weitere Meldungen zu Shenmue.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren