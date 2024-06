Kena Bridge of Spirits: PS5-Exklusivität endet bald – Termin für Xbox

Kena Bridge of Spirits:

Nach fast zwei Jahren endet der Exklusiv-Deal rund um das mehrfach preisgekrönte Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits". Xbox-Besitzer dürfen sich voller Vorfreude die Hände reiben.

Im September 2021 veröffentlichte Ember Lab das Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirit“ konsolenexklusiv für die PS5 und PS4. Zur selben Zeit kam auch eine PC-Version auf den Markt, die Xbox-Besitzer standen jedoch mit leeren Händen da. Doch deren Zeit des Wartens ist schon bald vorbei: Es gibt Neuigkeiten.

Wann erscheint Kena: Bridge of Spirits für die Xbox ?

Es ist bereits seit längerer Zeit bekannt, dass „Kena: Bridge of Spirits“ nach dem Ablauf des Exklusiv-Deals auch für Xbox-Konsolen erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings nicht – zumindest bis jetzt.

Das Team von Ember Labs hat dieses kleine, aber nicht ganz unwichtige Geheimnis endlich gelüftet. Demnach wird das Action-Adventure am 15. August 2024 für sowohl die Xbox Series X/S als auch die Xbox One erscheinen.

Doch damit nicht genug. Die physische Version von „Kena: Bridge of Spirits“ für Xbox-Konsolen hat nämlich einige interessante Extras zu bieten. Sie umfasst nicht nur das eigentliche Hauptspiel, sondern den offiziellen Soundtrack des Action-Adventures in digitaler Form.

Hinzu kommen einige exklusive Aufkleber im passenden Kena-Design. Des Weiteren erwarten die Fans einige Ingame-Boni: neben exklusiven Piratenhüten stehen ein spezieller Skin sowie ein einzigartiger Stab auf dem Programm. Außerdem hat Ember Labs einen neuen Trailer veröffentlicht, der die restliche Wartezeit bis zum Release ein wenig überbrücken soll.

Was tut sich sonst bei Ember Labs?

Wie gut ist Kena: Bridge of Spirits tatsächlich?

Bereits vor dem eigentlichen Release vor fast genau zwei Jahren erntete „Kena: Bridge of Spirits“ einiges an Vorschusslorbeeren. Das lag damals vor allem an der hübschen Grafik des Action-Adventure, für die oftmals ein Vergleich zu den Animationsfilmen von Disney oder Pixar gezogen wurden.

Doch auch abseits der Optik kam das Spiel von Entwickler Ember Labs sehr gut an – sowohl bei den Fans als auch bei der Fachpresse. Es konnte nicht nur mehrere Auszeichnungen abräumen, sondern auch beachtliche Wertungen. Auf der Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com steht „Kena: Bridge of Spirits“ bei immerhin 81 Prozent. Die Xbox-Besitzer dürften sich daher auf einen echten Leckerbissen freuen.

