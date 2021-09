Kena Bridge of Spirits: Test-Wertungen zum PS4- und PS5-Abenteuer

"Kena Bridge of Spirits" verweilt seit heute im PlayStation Store. Passend dazu gingen weltweit die ersten Test-Wertungen an den Start. Und diese versprechen ein großartiges Spiel.

"Kena Bridge of Spirits" bekommt ihr für rund 40 Euro.

Passend zum Launch sind zu „Kena Bridge of Spirits“ die ersten Test-Wertungen eingetroffen. Sie geben einen Hinweis darauf, ob der Kauf lohnt. Um es kurz zu fassen: Mit einem Metascore von 85 – momentan auf 19 Reviews basierend – müsst ihr nicht allzu lange überlegen.

Kena Bridge of Spirits in der Test-Übersicht

Nachfolgend lest ihr ihr einige Auszüge aus den Fazits renommierter Publikationen. Darunter sind weitere Testwertungen aufgelistet.

DualShockers: „Mit seinen Pixar-ähnlichen Charakteren und den atemberaubenden Animationen ist Kena Bridge of Spirits ebenso charmant wie düster und bietet viele Überraschungen, die die Spieler nicht nur stundenlang fesseln, sondern auch ihre Herzen erobern werden.“

Game Informer: „Bridge of Spirits stolpert an manchen Stellen ein wenig, sprintet aber selbstbewusst ins Herz des Abenteuers und belohnt den Spieler mit Geheimnissen im Überfluss und einer Grafik, die fast immer bewundernswert ist. Wenn du Zelda-ähnliche Spiele liebst oder einfach nur nach einer Erfahrung suchst, die dich bei jedem Schritt zum Lächeln bringt, kannst du mit Kena Bridge of Spirits nichts falsch machen.“

IGN: „Mit seinen eleganten, einfachen Kämpfen und seiner wunderschönen Welt erinnert Kena Bridge of Spirits an die Zeldas, Okami und Star Fox Adventures aus der N64/GameCube-Ära, fügt aber auch moderne Sensibilitäten und eine ganz persönliche Note hinzu.“

Vandal: „Kena Bridge of Spirits ist ein fantastisches Abenteuer, das sich auf seine schöne Art Direction, die Kombination von Gameplay-Elementen und sein großartiges Level-Design verlässt, um ein Spiel zu liefern, das ihr nicht verpassen solltet.“

Test-Wertungen in der Übersicht:

DualShockers: 100

GameSpew: 100

Digital Trends: 90

Game Informer: 90

Screen Rant: 90

Multiplayer.it: 88

Everyeye.it: 88

Hobby Consolas: 86

IGN Italia: 85

Vandal: 85

SpezioGames: 83

TheGamer: 80

Destructoid: 80

Game Rant: 80

Gamesradar: 80

IGN: 80

Eurogamer Italy: 80

IGN France: 80

Press Start Australia: 80

Weitere Meldungen zu Kena Bridge of Spirits:

„Kena: Bridge of Spirits“ wurde heute für PS5, PS4 und PC veröffentlicht. PlayStation-Spieler können den Titel für 39,99 Euro aus dem PlayStation Store laden. Die Digital Deluxe-Edition ist für 49,99 Euro zu haben. Letztere umfasst neben dem Spiel den Kena-Stab als Spezialausgabe, den Deluxe-Rot-Skin und den digitalen Soundtrack. Mehr zu „Kena Bridge of Spirits“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits