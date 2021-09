Kena Bridge of Spirits: Macher geht auf Entstehung der Heldin ein

In wenigen Tagen wird "Kena: Bridge of Spirits" im Handel veröffentlicht. Bevor wir mit der Seelenführerin ein großes Abenteuer erleben dürfen, erklärt einer der Macher, wie die Heldin zum Leben erweckt wurde.

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint am 21. September 2021 unter anderem für PS4 und PS5.

In gut einer Woche erscheint das von vielen Spielern heiß erwartete Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“. Nachdem der Titel zuletzt noch einmal verschoben werden musste, ging Hunter Schmidt, der als Animation Director am Game arbeitet, in einem Artikel im PlayStation Blog auf die Entstehung der jungen Protagonistin ein.

Kena Bridge of Spirits: So wurde die Heldin zum Leben erweckt

Geschaffen wurde Kenas Design von Wanchana ‚Vic‘ Intrasombat, der sich, wie Schmidt ausführt, kreativ komplett ausleben durfte. Deshalb sei vieles „seines charmanten und einzigartigen Blicks auf die Welt“ in verschiedenen Aspekten des fertigen Spiels wiedererkennbar. Allerdings merkten die Macher im Laufe der Zeit, dass sie ihre Heldin etwas älter machen müssten, da ihr Job als Seelenführerin eine gewisse Lebenserfahrung voraussetzen würde.

Als es schließlich an der Zeit war, Kena in die 3. Dimension zu verfrachten, habe Rodrigo Gonçalves ihr Design erstmals geschaffen, indem er einen Prototyp erstellte und später weiter ausarbeitete. Während dieser Phase habe er mit „Echtzeit-Techniken für verschiedene Details, wie ihr Haar, experimentiert.“ Zudem kooperierte das Team von Ember Labs während dieses Stadiums mit Carlos Ortega, der für seine 3D-Charakterentwürfte geschätzt werde.

Anschließend sei es ans Feintuning gegangen und die Entwickler hätten das Modell überarbeitet und feinere Details ergänzt. Dabei sei das Ziel auch kein perfektes, glattgebügeltes Bild gewesen, weshalb Schmidt beispielsweise hinsichtlich der Haarsträhnen ausführte, sie hätten mit einer Mischung aus verschiedenen Techniken gearbeitet, um diesen „etwas mehr Abwechslung und Unvollkommenheit“ zu verleihen. Ähnlich wurde mit der Kleidung verfahren.

Da „Kena: Bridge of Spirits“ das bisher umfangreichste Projekt von Ember Labs darstellt, sei es für die Verantwortlichen wichtig gewesen, „Mimik von größerer emotionaler Bandbreite und Tiefe zu erstellen, die das richtige Maß an Wärme und Mitgefühl für unsere Heldin hat.“ Das Team habe eine Vielzahl von Gesichtsausdrücken und Haarpositionen erstellt, um sicherzustellen, dass Kena von Anfang bis Ende „dieselbe Seele innewohnt.“

Abschließend heißt es, die Macher hätten sich viel Mühe gegeben, „all den wundervollen Teilen ihres Charakterdesigns Leben einzuhauchen“, wobei sämtliche Aspekte der Heldin komplett von Hand animiert worden seien. Von dem Ergebnis dieser Anstrengungen könnt ihr euch ab dem 21. September 2021 selbst überzeugen, wenn „Kena: Bridge of Spirits für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC (via Epic Games Store) erscheint.

Freut ihr euch bereits auf „Kena: Bridge of Spirits“?

