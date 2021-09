Kena Bridge of Spirits: Entwickler sprechen über die Möglichkeit eines Sequels

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint im September 2021.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das malerische Indie-Abenteuer „Kena: Bridge of Spirits“ in Kürze endlich für die PlayStation-Plattformen und den PC veröffentlicht.

In einem Interview mit dem „SoulVision Magazine“ sprachen die Mitbegründer des verantwortlichen Entwicklerstudios Ember Labs, Mike und Josh Grier, über ihre Pläne für die Zukunft und wiesen darauf hin, dass wir wohl nicht mit einem direkten Sequel zu „Kena: Bridge of Spirits“ rechnen sollten. Stattdessen würden die Entwickler eher den Ansatz verfolgen, das grundlegende Gameplay des Titels sowie die Art des Storytellings noch einmal aufzugreifen und in die Arbeiten an einer komplett neuen Marke einfließen zu lassen.

Die Geschichte soll in anderen Medien fortgesetzt werden

Darüber hinaus verfolgen die kreativen Köpfe der Ember Labs das Ziel, die Welt von „Kena: Bridge of Spirits“ in „anderen Medien zu erkunden“. „Es ist eine Möglichkeit, es zu erkunden und in eine linearere Erfahrung wie eine Fernsehsendung oder einen Film zu integrieren“, führte Josh Grier aus. Anzukündigen haben die Ember Labs diesbezüglich allerdings noch nichts.

Zum Thema: Kena Bridge of Spirits: Preload und Installationsgröße der PS5-Version bestätigt

Zumal ohnehin erst einmal abzuwarten bleibt, wie „Kena: Bridge of Spirits“ im Endeffekt von den Spielern und den Kritikern aufgenommen wird. Der Release des vielversprechenden Action-Adventures erfolgt am 21. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Quelle: The Gamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits