Ember Lab: Nächstes Projekt des Kena-Entwicklers vom Umfang her überschaubar

Auch das nächste Projekt des Kena-Entwicklers wird kein Umfangsmonster. Das machte Mitbegründer Josh Grier in einem aktuellen Interview klar.

Mit einem Umfang von 10 bis 15 Stunden ist „Kena: Bridge of Spirits“ ein recht kompaktes Action-Adventure. Schließlich handelt es sich um eine Indie-Produktion, an der gerade mal 15 Leute gearbeitet haben.

Oft ist es in der Videospielbranche der Fall, dass ein nachfolgendes Projekt umfangreicher als das vorherige ausfällt. Ob das bei Ember Lab trotz des Wachstums so sein wird, ist gegenwärtig noch ungewiss. Zumindest machten die beide Gründer des Studios schon mal klar: Auch das nächste Spiel wird vom Umfang her überschaubar sein.

Josh Grier erklärt: „Ich denke, man kann uns als alternde Gamer bezeichnen, als Leute, die weniger Zeit zum Spielen haben. Daher sind Dinge, die vom Umfang her zugänglicher sind, für uns immer attraktiver. Wir werden versuchen, etwas zu machen, das etwas ehrgeiziger ist, wenn wir wachsen, aber wir versuchen immer noch, etwas zu machen, das verdaulich ist und etwas, das wir als Gamer in unserem jetzigen Lebenstempo mit Kindern und so spielen wollen.“

Keine Fortsetzung geplant

Was für ein Projekt als Nächstes folgt, möchten Josh und Mike Grier noch nicht verraten. Eine Fortsetzung von Kenas Abenteuer ist jedenfalls unwahrscheinlich. Allerdings könnte sich das Studio vorstellen, ihre Geschichte in anderen Medienformaten weiterzuerzählen. Im Kern ist Ember Lab nämlich ein Animationsstudio, das bereits an Werbespots und einem Kurzfilm arbeitet.

„Kena: Bridge of Spirits“, was ihr erstes Videospiel ist, war schon mal ein solider Erfolg. Nach nur einem Monat spielte Ember Lab die Entwicklungskosten ein. Zudem fand das Spiel sowohl in der Presse als auch bei den Spieler großen Anklang. Auf 81 Punkte schaffte es das Indie-Abenteuer, während die Spieler 8,4 von 10 Punkten vergeben haben. Die Messlatte hat das kleine Entwicklerstudio also schon einmal hoch gelegt.

Related Posts

Das Debüt-Projekt zu toppen wird definitiv kein leichtes Unterfangen, wie Mike erklärt: „Einen Weg zu finden, dem Team im Laufe von drei, vier Jahren eine klare Vision zu vermitteln und zu vereinheitlichen, während es sich weiterentwickelt, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen für mich. Spieleentwicklung ist hart!“

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu Ember Lab.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren