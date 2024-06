Verkaufscharts Spanien: Vernichtende Zahlen – Alte Konsole schlägt die Xbox Series X/S

Die vergangenen Monate machten bereits deutlich, dass die PS5 den Markt der High-End-Konsolen in Europa nach Belieben dominiert. Wie die Charts aus dem Mai 2024 verdeutlichen, hat die Xbox Series X/S vor allem in Spanien mit katastrophalen Zahlen zu kämpfen.

Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass die PS5 vom Ende der Lieferengpässe in Europa profitierte und in diversen Ländern beeindruckende Verkaufszahlen einfahren konnte.

Einen deutlich schwereren Stand hatte da die Xbox Series X/S, die mitunter sogar mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatte. Ein Trend, der sich bis Ende 2023 fortsetzte und sich zuletzt sogar in den USA bemerkbar machte. Wie ernst die Lage für die Microsoft-Konsole vor allem in Europa mittlerweile ist, verdeutlichen die aktuellen Hardware-Charts aus Spanien.

Wie sich diesen entnehmen lässt, musste sich die Xbox Series X/S in Spanien im Mai sogar der mittlerweile betagten PS4 geschlagen geben. Die PS5 hingegen sicherte sich vor Nintendos Switch die Spitze der spanischen Hardware-Charts.

Die spanischen Hardware-Charts im Mai 2024

Position Konsole Verkaufszahlen 1. PS5 16.300 2. Switch 14.900 3. PS4 1.800 4. Xbox Series X/S 1.400

An dieser Stelle ist anzumerken, dass es die Xbox-Plattformen in Spanien traditionell schwerer haben als ihre Konkurrenten aus dem Hause Sony und Nintendo. Ein Trend, der sich vor allem in der Xbox One-Ära verschärfte. Wie ein spanischer Spieler im Forum von Resetera anmerkt, ist dieses Problem zu einem nicht zu unterschätzenden Teil hausgemacht.

„Microsofts Umgang mit der spanischen Lokalisierung während der Xbox One-Ära hat dem Ruf der Xbox in Spanien wirklich geschadet“, so der Nutzer. „Sie haben es abgelehnt, mehrere Spiele zu synchronisieren, was hier besonders bei großen Publishern erwartet wird.“

„Ein Beispiel außerhalb der Xbox ist die Age of Empires 2: Definitive Edition, das sie ohne kastilische spanische Stimmen veröffentlichten, obwohl das Originalspiel diese hatte. Nach Beschwerden wurden sie Monate später hinzugefügt“, heißt es weiter.

Selbst bei Vorzeigeserien wie „Forza Horizon“ und „Forza Motorsport“ wird demnach auf eine spanische Lokalisierung verzichtet, was laut dem Nutzer Käufer kosten dürfte.

Weitere Argumente für eine Multiplattform-Strategie?

Da es sich bei Spanien in Europa nicht um einen Einzelfall handelt, dürften die Charts Wasser auf die Mühlen interner Kritiker sein, die bei Microsoft laut Insidern eine Multiplattform-Strategie vorantreiben möchten.

In diesem Jahr veröffentlichte Microsoft mit „Sea of Thieves“, „Grounded“, „Hi-Fi Rush“ und „Pentiment“ bekanntermaßen gleich vier Xbox-Titel für die PS5.

Laut Tom Warren von The Verge handelte es sich bei den Portierungen von „Sea of Thieves“ und Co um einen Schlüsseltest, um herauszufinden, ob weitere Umsetzungen von Xbox-Titeln wirtschaftlich Sinn ergeben. Zumindest im Fall von „Sea of Thieves“ lässt sich diese Frage wohl mit einem „Ja“ beantworten.

Zumal wohl nicht damit zu rechnen ist, dass sich an der Dominanz der PS5 auf dem Markt für High-End-Konsolen etwas ändert.

