Call of Duty: Phil Spencer möchte keine „schleimigen Plattform-Sachen“ machen

Die Zeiten, in denen PlayStation-Spieler von exklusiven "Call of Duty"-Inhalten profitiert haben, sind vorbei. Xbox-Leiter Phil Spencer machte in einem Interview nochmals klar, dass er von Praktiken dieser Art nichts hält.

Jahrelang sind die PlayStation-Spieler in den Genuss von exklusiven Plattform-Inhalten gekommen. Doch damit ist in „Call of Duty: Black Ops 6“ Schluss. Mittlerweile gehört Activision Blizzard nämlich zu den Redmondern, und die sind an PS-exklusiven Inhalten logischerweise gar nicht interessiert.

Diese exklusiven Inhalte für die PlayStation bezeichnete Xbox-Oberhaupt Phil Spencer als „schleimig“. Deshalb möchte er selbst auf so etwas gänzlich verzichten. Es ist also nicht zu befürchten, dass Xbox-Spieler in Zukunft von zusätzlichem Content profitieren.

Ich möchte euch die Wahl lassen, wie ihr eure Spiele spielt und mit wem ihr spielt, und nicht versuchen, euch mit schleimigen Plattform-Sachen zu zwingen, das zu tun, was ich von euch will. Phil Spencer teilt seine Meinung zu plattformexklusiven Inhalten

Alle Käufer erhalten „das gleiche Spiel zur gleichen Zeit“

Schon bei der Eröffnung des gestrigen Xbox Showcases machte Spencer klar: Von Bevorzugungen einer bestimmten Plattform hält er überhaupt nichts. Hier wies er darauf hin, wie lange es schon her sei, als alle „Call of Duty“-Spieler „das gleiche Spiel zur gleichen Zeit“ bekommen haben.

„Künftig wird jeder das Spiel, einschließlich der Black Ops 6-Beta, der Saisonerweiterungen und der Updates, zum Start erleben“, versprach der US-amerikanische Manager.

Im selben Interview äußerte sich Spencer zu den Schließungen von Tango Gameworks und Arkane Austin, die bei den Spielern großes Empören ausgelöst haben. Auch die ausbleibende Exklusivität von „Doom: The Dark Ages“ war ein Thema.

Das neue „Call of Duty“ wurde im Rahmen des gestrigen Xbox Showcases vorgestellt. Damit steht der Veröffentlichungstermin fest: Am 25. Oktober dieses Jahres erscheint der Treyarch-Shooter für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Alle wichtigen Informationen und das enthüllte Gameplay findet ihr in dieser Meldung. Eine FAQ beantwortet wiederum alle wichtigen Antworten bezüglich Online-Pflicht, Splitscreen und Weiteres. Eine überwältigende Dateigröße von ganzen 300 GB müsst ihr übrigens nicht befürchten, wie wir kürzlich berichteten.

Weitere Meldungen zu Call of Duty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren