Super Mario Bros. Movie 2: Wann startet das Film-Sequel? Shigeru Miyamoto gibt eine Antwort

Endlich steht ganz genau fest, wann der Nachfolger zum unglaublich erfolgreichen Animationsabenteuer "Der Super Mario Bros. Film" in die Kinos kommt.

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass es einen zweiten Teil von „Der Super Mario Bros. Film“ geben wird. Angesichts des riesigen Erfolgs des ersten Leinwandabenteuers mit Mario & Co. war diese Entscheidung seitens Nintendo alles andere als verwunderlich. Immerhin ist es bis zum heutigen Tag die erfolgreichste Videospiele-Adaption überhaupt. Jetzt gibt es nicht nur ein Lebenszeichen, sondern eine sehr erfreuliche Nachricht.

Wann läuft Super Mario Bros. Movie 2 in den Kinos?

Kurz vor dem Beginn der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct meldete sich Game Designer-Legende Shigeru Miyamoto via X (ehemals Twitter) zu Wort. Dabei ging er jedoch nicht etwa auf den Inhalt des neuesten Showcase ein, sondern äußerte sich überraschenderweise zum nächsten Animationsfilm mit dem weltweit beliebten Klempner Mario.

Seinen Aussagen zufolge ist der Kinostart von „Der Super Mario Bros. Film 2“ für den 24. April 2026 geplant – zumindest in Japan. Ob der Film auch in Deutschland und dem Rest der Welt an diesem Termin seine Premiere feiert, ist bisher nicht bekannt. Zuvor war stets von einem Launch gegen Anfang April die Rede gewesen. Des Weiteren bekräftige Miyamoto im Tweet nochmals, dass Nintendo und Illumination gemeinsam hart daran arbeiten, um einen „unterhaltsamen Film“ abzuliefern.

Um was geht es in Der Super Mario Bros. Film 2?

Weitere Details nannte Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario, leider nicht. So gibt es derzeit leider keine genaueren Informationen zur Story von „Der Super Mario Bros. Film 2“. Allerdings ist fest davon auszugehen, dass ein Großteil der Charaktere aus dem ersten Animationsabenteuer ihr Comeback feiern wird.

Noch mehr Meldungen rund um Mario

Dazu zählen neben Mario (im Original gesprochen von Chris Pratt) und Luigi (Charlie Day) sicherlich auch Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy) und Bowser (Jack Black). Als Regisseure kehren zudem Aaron Horvath und Michael Jelenic zurück. Ebenfalls wieder mit dabei ist Drehbuchautor Matthew Fogel.

Weitere Meldungen zu Der Super Mario Bros Film.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren