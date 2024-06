Tango Gameworks: Matt Booty deutet möglichen Grund für die Schließung an

Nachdem Microsoft in der Xbox-Sparte Anfang des Jahres knapp 1.900 Stellen strich, schockte das Redmonder Unternehmen die Branche im letzten Monat mit der Ankündigung, insgesamt vier Studios zu schließen.

Unter den betroffenen Studios befanden sich die Entwickler von Tango Gameworks, die mit „Hi-Fi Rush“ einen der Überraschungshits des Jahres 2023 ablieferten. Während die Community die Schließung von Austin Arkane aufgrund des kommerziellen Misserfolgs von „Redfall“ noch nachvollziehen konnte, sorgte das Aus von Tango Gameworks für Unverständnis wie Kritik gleichermaßen.

Ohne das japanische Studio explizit zu nennen, könnte Matt Booty, der Leiter der Xbox Game Studios, einen möglichen Grund für die Schließung von Tango Gameworks.

Der anhaltende Erfolg war nicht garantiert

Im Detail geht es um die Tatsache, dass es bei Tango Gameworks nach der Veröffentlichung „Hi-Fi Rush“ zu Änderungen in der Führungsetage und der Belegschaft kam.

Dadurch war offenbar nicht mehr gewährleistet, dass Tango Gameworks mit kommenden Produktionen ähnliche Hits abliefert wie mit „Hi-Fi Rush“. „Ich werde nicht ins Detail gehen, was zu dieser Entscheidung geführt hat, hauptsächlich aus Respekt vor den Leuten dort“, sagte Booty.

„Einfach weil viel Arbeit in die Entwicklung von Hi-Fi Rush geflossen ist, das ein großartiges Spiel war und uns gut getan hat. Ich denke, man muss bedenken, dass es für uns sowohl eine zukunftsorientierte Situation ist als auch ein Rückblick auf ein bestimmtes Spiel.“

„Für den Erfolg eines Spiels sind viele Dinge entscheidend. Welche Führung haben Sie? Welche kreative Leitung haben Sie. Ist das Team dasselbe Team, das zuvor etwas Erfolgreiches herausgebracht hat?“, führte der leitende Kopf der Xbox Game Studios aus.

Microsoft rüstet sich für die Zukunft

„Wir müssen all diese Dinge zusammen betrachten und uns fragen, ob wir für den zukünftigen Erfolg gerüstet sind. Und obwohl es vielleicht Faktoren oder Situationen gab, die zuvor zum Erfolg geführt haben, sind sie möglicherweise nicht mehr alle vorhanden, wenn Sie sich ansehen, was Sie in Zukunft tun“, so Booty abschließend.

Wie Microsoft in den letzten Monaten mehrfach bestätigte, wird das Unternehmen auch weiterhin an Xbox-Hardware festhalten. In diesem Monat kündigte das Redmonder Unternehmen beispielsweise drei neue Xbox Series X/S-Modelle an. Darunter zwei rein digitale Versionen. Weitere Details zu den neu angekündigten Xbox-Konsolen findet ihr hier.

Trotz der eigenen Hardware zeichnete sich zuletzt ab, dass weitere ehemals Xbox-exklusive Titel den Weg auf andere Plattformen wie die PS5 finden könnten. Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich bei den PS5-Umsetzungen von „Sea of Thieves“ und Co nämlich um einen Schlüsseltest für weitere Portierungen gehandelt haben.

Weitere Meldungen zu Tango Gameworks.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren