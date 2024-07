Flintlock – The Siege of Dawn: Was hat die Story zu bieten? Trailer und Übersicht über die Götter

Flintlock - The Siege of Dawn:

Zu "Flintlock: The Siege of Dawn" wurde kurz vor dem Launch ein Story-Trailer veröffentlicht. Ebenfalls gab A44 Games weitere Informationen zu den Göttern bekannt. Ihnen treten Spieler im Showdown gegenüber.

“Flintlock: The Siege of Dawn”, entwickelt von A44 Games, steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Der Launch erfolgt in der kommenden Woche für Konsolen und PC.

Nachdem vor einem Monat ein zehn Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht wurde, das ein wenig an “Forspoken” erinnern ließ, folgte heute ein Trailer. Diesmal steht die Handlung von “Flintlock: The Siege of Dawn” im Fokus.

Stellt euch den Göttern und ihren Armeen der Toten

Darum geht es in “Flintlock: The Siege of Dawn”: In der Rolle von Nor Vanek kämpfen Spieler an der Seite der Koalitionsarmee, um das Tor zur Unterwelt wieder zu schließen. Denn die Götter und ihre Armeen der Toten wurden entfesselt und haben die Welt von Kian überrannt.

Die Protagonistin ist ein Mitglied der Koalitionsarmee, das gemeinsam mit Enki, einem mysteriösen fuchsähnlichen Begleiter, Rache an den Göttern übt. Der zuletzt genannte Charakter führt die Truppe an und teilt sein Wissen über die Welt, während Spieler ihre Kampf- und Erkundungsfähigkeiten stärken.

Die Götter in Flintlock: The Siege of Dawn

Auf dem PlayStation-Blog werden von A44 Games die in “Flintlock: The Siege of Dawn” vertretenen Götter vorgestellt. Sie beherrschen unabhängigen Gebiete der Unterwelt und haben die Welt der Lebenden auf dieselbe Weise aufgeteilt. Jede Gottheit kontrolliert demnach einen eigenen Teil von Kian und Spieler müssen sich darauf vorbereiten, sich dem “ultimativen Showdown gegen die Götter” zu stellen.

Nachfolgend eine Zusammenfassung:

Dukmar

Herrscht über Wanderer’s Rest, einst die Wiege der Kian-Zivilisation, jetzt ein Zentrum des Lernens.

Selbst ernannter Gott des Wissens, dessen Weltbild durch überlieferte Geschichten von Eroberern und Tyrannen verzerrt ist.

Arrogant und ehrgeizig, erobert Städte und nimmt Geiseln, um Denkmäler für sich errichten zu lassen.

Rammuha

Herrscht über Three Peaks im Verborgenen, nutzt den konservativen Glauben der Bewohner.

Göttin der Ordnung, ihr Verständnis von Regeln und Gerechtigkeit basiert auf sterblichen Vorstellungen.

Stand in der Unterwelt im Schatten mächtigerer Götter, was sie gerissen und einfallsreich gemacht hat.

Manipuliert andere, um ihre Ziele zu erreichen und einen einst treuen Orden in ihre persönliche Armee zu verwandeln.

Inaya

Göttin des Lebens, arbeitet daran, die natürliche Ordnung der Welt zu bewahren.

Kein Interesse an der Invasion Kians.

Hat von allen Gottheiten die engste Beziehung zu Enki, die neben der natürlichen Ordnung von großer Bedeutung für sie ist.

Uru

Herrscht über die Stadt der Morgenröte, bewacht kontinuierlich das Tor zur Unterwelt.

Mächtigster Gott, verantwortlich für die Kontrolle des Tors zwischen Leben und Tod.

Gefürchtet von allen anderen Göttern, einzige Macht, die ihn bändigen kann, ist das Tor selbst.

“Flintlock: The Siege of Dawn” wird am 18. Juli 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Der Titel kann im PlayStation-Store für 39,99 Euro vorbestellt werden. PS-Plus-Abonnenten erhalten bis zum Launch einen zehnprozentigen Rabatt und bezahlen nur 35,99 Euro.

