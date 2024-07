Dragon Age The Veilguard: BioWare streicht Spezialisierung für Magier

Dragon Age The Veilguard:

In dem kommenden "Dragon Age: The Veilguard" kann der Protagonist Rook nicht zu einem Blutmagier werden. Der Lead Writer des Spiels erklärte nun, warum man sich dafür entschied.

In der „Dragon Age“-Reihe können sich die Spieler einen Charakter erstellen und aus den Klassen Krieger, Schurke und Magier wählen. Im weiteren Spielverlauf gibt es dann noch Spezialisierungen oben drauf, mit dem sich die eigene Figur verfeinern lässt.

Eine etwas umstrittene Spezialisierung stellt die Blutmagie dar, bei der Blut verwendet wird (nicht nur das eigene), um mächtige Zaubersprüche zu wirken. Nachdem die Blutmagie bereits in „Dragon Age: Inquisition“ fehlte, werden Spieler diese auch nicht in dem nächsten Spiel „Dragon Age: The Veilguard“ auswählen können. Der Lead Writer des Titels, Patrick Weekes, erklärte nun warum.

Pfui! Böse Blutmagie!

In „Dragon Age“ gehört die Blutmagie zu den dunklen und unheilvollen Kräften, die als verbotene Disziplin eingeordnet wird. Einzig der Zirkel der Magi darf Phylakterien mit dem Blut der ihnen anvertrauten Magier herstellen. Mit dem Blut können Templer die dazugehörenden Magier aufspüren, sollten diese entkommen.

Blutmagie kann nur von einem anderen Blutmagier oder aber von einem Dämonen erlernt werden. Dass die Protagonisten aus „Dragon Age: Origins“ und „Dragon Age 2“ diese verpönte Spezialisierung jedoch frei nutzen konnten, war daher aus Lore-Sicht schon etwas seltsam. In „Dragon Age: Inquisition“ konnten die Spieler nicht zu einem Blutmagier werden und dies wird auch in „Dragon Age: Inquisition“ so sein.

„Blutmagie ist unwahrscheinlich, weil wir sie nicht mehr nur als Machtverstärker einsetzen, sondern als Schlüssel zu einer Menge fieser Dinge, die wir die Helden nicht tun lassen wollen“, so Patrick Weekes, Lead Writer von „Dragon Age: The Veilguard“.

Blutmagie passt nicht zu einem Helden

„Ich denke, es kann ethisch neutral sein, wenn man nur sein eigenes Blut verwendet“, so Weekes weiter. „Aber nachdem man sah, dass es in Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition als notwendiger Teil der Gedankenkontrolle und Dämonenbindung eingesetzt wird, ist es einfach kein Weg, den wir den Helden im Moment gehen lassen wollen.“

Auch in „Dragon Age: The Veilguard“ werden die Spieler wieder aus den bekannten Klassen Krieger, Schurke und Magier für ihren Charakter wählen. Krieger erhalten dazu die Spezialisierungen Reaper, Slayer und Champion. Schurken werden zu Duelists, Saboteure oder Veil Ranger. Die Magier können dieses Mal zu einem Death Caller, Evoker oder Spellblade werden.

