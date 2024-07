Concord: Offene Beta startet heute Abend – Diese neuen Inhalte warten

Am heutigen Donnerstag startet der Multiplayer-Shooter "Concord" in die offene Beta. Mit von der Partie sind neue Inhalte, zu denen wir euch alle relevanten Informationen liefern.

Am letzten Wochenende fand die erste Beta-Phase des kommenden Shooters „Concord“ auf dem PC und der PS5 statt. Zum Zuge kamen Spielerinnen und Spieler, die „Concord“ vorbestellt haben oder eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nannten.

Wie bereits vor ein paar Tagen bestätigt, startet „Conord“ am heutigen Donnerstag in die offene Beta. Diese findet bis zum Sonntag, den 21. Juni 2024 statt und ermöglicht es allen Interessenten, einen ausführlichen Blick auf den Shooter der Firewalk Studios zu werfen. Zum einen bietet die offene Beta die gleichen Inhalte, die bereits am letzten Wochenende enthalten waren.

Darunter die 16 zum Launch verfügbaren Freegunner oder die Modi „Konflikt“, „Trophäenjagd“ und „Frachtauftrag“.

Das bietet der Modus Gebietskontrolle

Im Rahmen der offenen Beta dürfen die Spielerinnen und Spieler zudem zum ersten Mal den Modus „Gebietskontrolle“ ausprobieren. Dieser wird von den Entwicklern der Firewalk Studios als eine strategische Erfahrung beschrieben, in der es darum geht, ausgewählte Punkte auf der Karte einzunehmen und diese gegen das gegnerische Team zu verteidigen.

Eine weitere Neuerung ist die Karte „Knochenminen“, die in der offenen Beta in den nächsten Tagen ebenfalls erstmals gespielt werden kann. Die „Knochenminen“ beschreiben die Firewalk Studios als eine kargte Landschaft mit zerklüfteten Ruinen, die den perfekten Schauplatz für intensive Feuergefechte darstellen.

Einen ausführlichen Leitfaden zur Beta von „Concord“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Übernehmt eure Fortschritte aus der geschlossenen Beta

In der offenen Beta ermöglichen es euch die Entwickler, eure Fortschritte aus der geschlossenen Beta zu übernehmen. Dies gilt allerdings nicht für die Vollversion von „Concord“. Hier werden alle Fortschritte zurückgesetzt. „Concord“ erscheint am 23. August 2024 für den PC und natürlich die PS5.

Unserer Umfrage zur geschlossenen Beta ließ sich entnehmen, dass es sich bei „Concord“ um einen Multiplayer-Shooter handelt, der vom Großteil der Community solide bis positiv aufgenommen wurde.

Ob sich dieses Feedback in der offenen Beta fortsetzt, werden die nächsten Tage zeigen.

