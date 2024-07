Wuthering Waves: Überraschungshit offiziell für die PS5 angekündigt – Mit einem kleinen Haken

Schon Anfang des Jahres formulierten die Entwickler von Kuro Games den Wunsch, das Action-Rollenspiel "Wuthering Waves" auch für die PlayStation-Konsolen veröffentlichen zu wollen. In einer aktuellen Mitteilung kündigte das Studio die PS5-Umsetzung nun offiziell an.

Mit „Wuthering Waves“ veröffentlichten die Entwickler von Kuro Games ein Action-Rollenspiel in einer offenen Welt, das sich sowohl auf dem PC als auch den Mobile-Plattformen zu einem Erfolg entwickelte.

Offen blieb bislang nur, wie es um eine mögliche Portierung auf die Konsolen bestellt ist. Auf einem Event im Januar wiesen die Verantwortlichen von Kuro Games zwar darauf hin, dass sie „Wuthering Waves“ gerne für die PlayStation-Plattformen veröffentlichen würden, konkreter wurde das Studio damals allerdings nicht.

In einer aktuellen Mitteilung an die Community bestätigte Kuro Games nun, dass sich „Wuthering Waves“ offiziell für die PS5 in Entwicklung befindet. Der Haken an der Sache: Zur Anfang Januar ebenfalls angedeuteten PS4-Fassung äußerte sich das Team in der Ankündigung der PS5-Version nicht.

Entwickler bitten um ein wenig Geduld

Abgesehen von der offiziellen Bestätigung, dass intern aktiv an der PS5-Portierung von „Wuthering Waves“ gearbeitet wird, ging Kuro Games allerdings nicht näher ins Detail.

Stattdessen wies das Studio darauf hin, dass weitere Details und Informationen zum PS5-Launch folgen, sobald die Zeit dafür reif ist.

„Liebe Rovers. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass sich die PS5-Version von Wuthering Waves nun offiziell in der Entwicklung befindet. Wir werden in Zukunft Updates zum offiziellen Veröffentlichungszeitpunkt der PS5-Version bereitstellen. Bitte bleiben Sie für weitere Informationen dran“, so das offizielle Statement.

Das wird auf der PS5 technisch geboten

Auf dem eingangs erwähnten Event im Januar sprachen die Entwickler von Kuro Games auch über die technischen beziehungsweise grafischen Ziele, die mit der Umsetzung auf die PlayStation-Plattformen verfolgt werden. Demnach wird die PS5-Fassung grafisch dem entsprechen, was auf dem PC in den Ultra-Settings geboten wird.

Die noch nicht offiziell angekündigte PS4-Fassung hingegen soll grafisch etwas besser ausfallen als die Mobile-Version in den Maximum-Settings.

Die Entwickler beschreiben „Wuthering Waves“ als einen Open-World-Titel, der sowohl mit seiner vielschichtigen Handlung als auch einer offenen Welt mit zahlreichen Geheimnissen punktet. „Du erwachst als Rover aus Schlaf und wirst von lebendiger Besatzung der Resonatoren auf deiner Reise begleitet, um deine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen“, so Kuro Games.

„Erlebe ein hohes Maß an Freiheit bei der Erkundung der Oberwelt. Benutze den Enterhaken und den Wandlauf, um große Entfernungen zurückzulegen und Hindernisse mit wenig verbrauchter Ausdauer zu überwinden.“

„Während sich die Welt von Solaris-3 entfaltet, beginnt deine verlorene Erinnerung durch diese unermüdliche Suche ihre Wiederherstellung zu sehen.“

