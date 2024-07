Concord: Neue Videoserie gestartet – Teo, Jabali und It-Z im animierten Trailer

Sony Interactive Entertainment und Firewalk bereiten sich auf die Veröffentlichung von “Concord” vor, was von einer Reihe von Promoaktionen begleitet wird. Dazu gehört eine animierte Videoreihe namens “Freegunner Adventures”, in der die Charaktere des Shooters in den Fokus rücken.

“Mit Blick auf den Start im August freuen wir uns darauf, unsere Startliste mit 16 spielbaren Freegunnern weiter auszupacken, darunter eine limitierte Animationsserie namens Concord Freegunner Adventures“, kommentiert Bethany Hulse, Community Development Lead bei Firewalk, das Video.

Concord-Trio gerät in einen Hinterhalt

Die erste Ausgabe zeigt Jabali, Teo und It-Z, wie sie einen Job erledigen, wobei eine rivalisierende Crew reichlich Waffengewalt und Nahkämpfe notwendig werden lässt.

Das genannte Trio ist in den Robot Ruins unterwegs und sucht nach einem Speichermodul. Es kommt zu einem Hinterhalt und obwohl es so aussieht, als ob Teo alle gegnerischen Crewmitglieder ausschalten würde, wird er beim Versuch, It-Z zu beschützen, getroffen.

Wie es weitergeht, zeigt der erste Teil der Videoreihe:

In den kommenden Tagen und Wochen werden für jeden Freegunner in der Startaufstellung Gameplay-Trailer folgen. Sie gewähren einen tieferen Einblick in die jeweiligen Fähigkeiten und Ausrüstungen.

Am vergangenen Wochenende fand die offene Beta von “Concord” statt, bei der PS5- und PC-Spieler mehrere Tage lang die Gelegenheit hatten, sich ausgiebig mit dem Firewalk-Spiel zu beschäftigen. Wir hatten bereits auf Basis der geschlossenen Beta unsere Eindrücke niedergeschrieben, wobei Olaf auf ein Spiel verwies, das vieles richtig acht, aber Probleme hat, sich von der Konkurrenz abzusetzen.

Weitere Meldungen zu „Concord“ auf PLAY3.DE:

“Concord” erscheint am 23. August 2024 exklusiv für PS5 und PC. Nachdem die Steam-Zahlen befürchten lassen, dass zumindest auf dem PC der ganz große Erfolg ausbleibt, stellt sich weiterhin die Frage, wie sich der Shooter im PlayStation-Network schlägt.

Wie hat euch die Beta von “Concord” gefallen? Werdet ihr auch beim finalen Launch dabei sein?

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren