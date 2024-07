Control: Mysteriös – Kamala Harris taucht im Remedy-Spiel auf

"Control" basiert auf dem namensgebenden Federal Bureau of Control. Fiktiv ist auch eine dort vermisste FBC-Mitarbeiterin namens Jane Farland. Doch welche Verbindung gibt es zu Kamala Harris, die als nächste US-Präsidentin in die Geschichte eingehen könnte?

Im US-Wahlkampf kam es zu einer mehr der weniger überraschenden Wendung: US-Präsident Joe Biden verzichtet auf eine erneute Kandidatur und macht den Weg für US-Vizepräsidentin Kamala Harris frei. Sie wird voraussichtlich als Kandidatin der Demokraten in den Wahlkampf ziehen.

Während in den sozialen Netzwerken über die Deutungshoheit gekämpft wird, schaffte es Harris auch in die Schlagzeilen von Videospielmagazinen. Sie tauchte schon vor Jahren in einem Game auf, ohne dass es zu einem breiten Thema wurde.

Kamala Harris wird vermisst

Politisch interessierte Reddit-User hatten schon vor fünf Jahren entdeckt, dass es zwischen Harris und einer vermissten FBC-Mitarbeiterin namens Jane Farland eine verblüffende Ähnlichkeit gibt.

Im Spiel ist im Oldest House auf einer weißen Tafel in der Nähe eines Aufzugs im Central Executive Hub ein Bild der vermissten 40-jährigen Farland zu sehen, was vor fünf Jahren kaum Reaktionen hervorrief. Ein Kommentator fragte gar: Wer?

Harris wurde schon vor fünf Jahren entdeckt. (Bild via Reddit)

Nach einigen Jahren der Vizepräsidentschaft könnte Harris im kommenden Jahr das höchste Amt der Vereinigten Staaten übernehmen, womit der Fund in “Control” eine höhere Relevanz erhielt.

Ein Bildvergleich (via Game File) zeigt, dass es zwischen einem Bild von Harris und dem Bild in “Control” kaum Unterschiede gibt. Neben der Entfernung des Hintergrunds fällt vor allem eine Änderung der Augen ins Gewicht. Davon abgesehen ist zweifelsfrei klar, welche Person als Vorlage diente.

Mysteriös: Kamala Harris ist Jane Farland… oder umgekehrt?

Wie Eurogamer berichtet, scheint es sich beim Fund um ein leicht bearbeitetes offizielles Foto aus der Zeit von Harris als US-Senatorin zu handeln. In der Regel sind derartige Fotos frei verfügbares Material, was Remedy dazu inspiriert haben dürfte, einen Hauch mehr Mysterium in “Control” zu bringen.

Spannend wird es mit “Control 2”, das sich längst in der Entwicklung befindet. Remedy hat sich bisher nicht zu Jane Farland bzw. zur Verwendung des Bildes von Kamala Harris zu Wort gemeldet. Aber sollte sie im Sequel zurückkehren, wären einige Erklärungen notwendig.

Wer weiß: Vielleicht ist das Remedy Connected Universe, auf dem Spiele wie “Control” aufbauen, weitreichender, als wir alle dachten.

