Star Wars Outlaws: Diebe, Schurken und Syndikate – Unterwelt ausführlich vorgestellt

Die Veröffentlichung von “Star Wars Outlaws” ist nur noch wenige Wochen entfernt, was Spielern eine Reihe von Videos beschert. Nachdem vor einigen Tagen die allgemeine Spielwelt das übergreifende Thema war, rückt diesmal die Unterwelt in den Fokus. Neben allerhand Spielszenen umfasst das weiter unten eingebettete Video auch zahlreiche Erklärungen der Entwickler.

Zunächst konzentriert sich Ubisoft im Video zu “Star Wars Outlaws” auf die Protagonistin Kay Vess. Sie stammt aus Canto Bight, jedoch speziell aus dem Arbeiterbezirk. Mit diesem Hintergrund kommen Dinge wie Einbruch, Diebstahl, Hacking von Computer-Terminals, Schlösser knacken, Sabotage und Flucht in das Gameplay.

BX-Kampfdroide ND-5 kennt sich in der Unterwelt aus

Zugleich wuchs Kay mit dem Gedanken auf, dass die Galaxis gegen Menschen wie sie gerichtet ist. In einem solchen Fall ist es schwer, anderen zu vertrauen. Allerdings werden Kay und ihr Begleiter Nix am Anfang der Geschichte gebeten, jemand Neuem zu vertrauen, damit sie den größten Raubüberfall der Galaxis durchführen können.

In „Star Wars Outlaws” betritt der BX-Kampfdroide ND-5 die Bühne. Diese Droiden waren die Elitekampftruppen für die Separatisten während der Klonkriege und ND-5 trägt die Narben dieser Schlacht, fragt sich aber, was er heute sein soll? Sein Motto: “Ich bin nur ein Kampfdroide. Eindringen und eliminieren, nichts weiter.“

“ND-5 ist ein Veteran in der Unterwelt”, so Ubisoft. “Er ist seit so vielen Jahren dabei, dass er versteht, wie die Syndikate und das Imperium funktionieren. Aber ihm fehlt das Gespür für Menschen. Und da kann Kay Vess ihn ergänzen.”

Die beiden müssen lernen, einander zu vertrauen, wenn sie die gefährlichsten kriminellen Oberherren der Galaxis überwinden wollen.

Sliro führt das tödlichste Syndikat

Ebenfalls wurde in “Star Wars Outlaws” ein Gegenpol zur Protagonistin etabliert. “Sliro ist alles, was Kay nicht ist. Er ist reich. Er weiß, was er will. Und er hat eine Armee hinter sich”, schreibt Ubisoft dazu.

Sein Charakter, seine Persönlichkeit und seine Lebensgeschichte prägen seinen Auftritt. Es ist eine glorreiche Ära für das Verbrechen und Spieler treffen auf einen Widersacher, der einen tiefen Einblick in die Funktionsweise der Unterwelt gibt und wie skrupellos und gefährlich sie ist.

“Sliro führt das tödlichste Syndikat, das ich je gesehen habe. Und er will, dass du weg bist. Zerek Besh haben die Galaxis im Sturm erobert. Und die anderen Syndikate sind wirklich aufmerksam geworden. Für ihr Design haben wir uns stark von Söldnern inspirieren lassen. Sie haben Zugang zur besten Ausrüstung. Man möchte ihnen nicht in die Quere kommen”, heißt es im Video zu “Star Wars Outlaws” weiter.

Ubisoft hatte es sich zum Ziel gesetzt, jedes der Syndikate authentisch darzustellen. Das gilt für ihre Kleidung, ihre Blaster und ihre Verstecke.

Letztlich handelt “Star Wars Outlaws” davon, dass Kay gegen einige der berüchtigtsten kriminellen Syndikate der Galaxis antritt. Dazu gehört auch Crimson Dawn, angeführt von Qi’ra. Sie wird als sehr elegant und stilvoll beschrieben.

Der Ashiga-Clan wiederum besteht aus der Melitto-Spezies, die sehr hierarchisch ist. Es ist ein Clan mit japanischen Einflüssen, der kollektiv arbeitet und auf dem Eisplaneten Kijimi beheimatet ist. Da die Melitto blind sind, bevorzugen sie Texturen und Geräusche gegenüber Farben und Lichtern.

Achtet in Star Wars Outlaws auf euren Ruf

Ein zentrales Element von “Star Wars Outlaws” ist das Rufsystem. Inbegriffen sind Entscheidungen, die Spieler treffen, um ihre Beziehung zu jedem der kriminellen Syndikate zu gestalten und sicherzustellen.

“Hier lebt und stirbt man durch seinen Ruf”, so Ubisoft. “Das Rufsystem dreht sich darum, Chancen mit diesen Syndikaten zu eröffnen und zu schließen. Es geht nicht darum, ein Leben lang einem Syndikat treu zu bleiben. Es geht darum, die Unterwelt zum eigenen Vorteil zu nutzen.”

Der Einfluss des aktuellen Rufs beim Syndikat wird auf viele verschiedene Arten spürbar sein. Das gilt etwa für Rabatte und Zugang zu speziellen Aufträgen. So können die Syndikate Zugang zu Gebieten und Bezirken gewähren, zu denen Spieler sonst keinen Zugang hätten. Bei einem weniger guten Ruf können die Syndikate aber auch eine aktive Gefahr darstellen.

Das komplette Behind-the-Scenes-Video zur Unterwelt ist nachfolgend eingebettet:

Sich selbst durch die Unterwelt begeben können sich Spieler schon bald: “Star Wars Outlaws” kommt am 30. August 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt.

