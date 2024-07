Astro Bot: Amazon listet die Special-Edition des PS5-Controllers

Anfang der Woche kündigten Sony und die Entwickler von Team Asobi einen limitierten DualSense im Design des kommenden Plattformers "Astro Bot" an. Ab sofort wird der optisch ansprechende Controller auch im Sortiment von Amazon gelistet.

Nachdem Sony kürzlich eine exklusive Version des DualSense im Design des im August erscheinenden PvP-Shooters „Concord“ ankündigte, waren in dieser Woche alle Fans von „Astro Bot“ an der Reihe.

Wie Sony bekannt gab, wird das Unternehmen nämlich auch den nahenden Release des sympathischen Plattformers mit einem DualSense in einer speziellen Aufmachung begehen. In der offiziellen Ankündigung wies Sony darauf hin, dass ihr den DualSense im Design von „Astro Bot“ ab Freitag, den 9. August 2024 um 10 Uhr unserer Zeit vorbestellen könnt. Dies gilt sowohl für den PlayStation Direct Store als auch andere Händler.

Den Anfang machte in dieser Woche der Versandriese Amazon, der den exklusiven DualSense-Controller in sein Online-Sortiment aufnahm. Wer den Controller bei Amazon vorbestellen möchte, wird hier* fündig.

Sony spricht von einer limitierten Auflage

Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Vorbestellung in der nächsten Woche nicht lassen, da der Controller lediglich in einer limitierten Auflage angeboten wird. Wie die Vergangenheit zeigte, sind exklusive Versionen von Konsolen und Controllern in der Regel schnell vergriffen.

„Das Design des Controllers zeichnet sich durch Astros charakteristische blaue Akzente an den Griffen und Tasten, eingravierte Science-Fiction-Linien sowie das typische verspielte Augenpaar auf dem Touchpad aus“, so die offizielle Beschreibung.

„Es ist ein wahres Kunstwerk und wir bei Team Asobi könnten mit dem Endergebnis nicht zufriedener sein.“ Weitere Details zum DualSense im Design von „Astro Bot“ haben wir in unserer ursprünglichen Meldung für euch zusammengefasst.

Astro stürzt sich in sein neues Abenteuer

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 exklusiv für die PS5. Spielerisch versprechen die Entwickler von Team Asobi einen farbenfrohen Plattformer, der 80 abwechslungsreiche Planeten beziehungsweise Levels bietet.

Mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wird dafür gesorgt, dass Neulinge wie erfahrene Genrefans auf ihre Kosten kommen.

Des Weiteren verfolgen die Entwickler das Ziel, die diversen Features des DualSense-Controllers intelligent und vor allem kreativ in das Spielgeschehen einzubinden. Dies gilt sowohl für das haptische Feedback als auch die Unterstützung der adaptiven Trigger, mit denen euch Team Asobi ein um das andere Mal überraschen möchte.

Weitere Eindrücke und Details zu „Astro Bot“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

