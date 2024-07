PS Plus Extra: Juli-Neuzugänge ziehen deutlich weniger Spieler als das Juni-Angebot an – Bericht

PlayStation Plus Extra hatte dank Days of Play einen hervorragenden Juni. Im Juli gingen die Spielerzahlen hingegen deutlich zurück.

Die ersten August-Neuzugänge für PS Plus stehen vor ihrer Ankündigung. Die Enthüllung erfolgt am späten Nachmittag um 17:30 Uhr. In den kommenden Wochen sind ebenfalls die Freischaltungen für Extra und Premium an der Reihe.

Während noch offen ist, welche Spiele Sony Interactive Entertainment im August in das Abo einführen wird, scheint es, dass die Juli-Neuzugänge von PS Plus Extra weniger Anklang fanden. Darauf deutet eine Erhebung von Truetrophies, die auf Daten von GameInsights basiert, hin. Um offizielle Statistiken von Sony Interactive Entertainment handelt es sich demnach nicht.

Bereinigter Rückgang um 18,77 Prozent

Laut Truetrophies haben Gameplay-Datenstichproben von über 3,1 Millionen aktiven PSN-Konten ergeben, dass die PS Plus Extra- und Premium-Games für Juli 2024 ganze 48 Prozent weniger Spieler als das Angebot des vorangegangenen Juni 2024 anzogen.

Hier muss ein Sondereffekt berücksichtigt werden: Im Rahmen der Days of Play erhielten Abonnenten im Juni – dem stärksten PS-Plus-Monat des bisherigen Jahres – eine Reihe weiterer Bonusspiele, die für ein zusätzliches Spielerinteresse sorgten. Wird dieser Effekt abgezogen, sei es aber noch immer ein Monatsrückgang um 18,77 Prozent.

Letztlich weist der Juli 2024 laut Truetrophies die drittniedrigste PS Plus Extra- und Premium-Spielerzahl des Jahres 2024 auf. Berücksichtigt wurde die Anzahl der Debütspieler für jedes PS5- und PS4-Spiel, das neu in PS Plus Extra aufgenommen wurde.

Wie kommt es zu diesen Rückgängen?

Zunächst einmal dürfte ein bereinigter Monatsrückgang um 18,77 Prozent im Bereich der üblichen Schwankungen liegen. Die freigeschalteten Spiele sind mal mehr und mal weniger überzeugend.

Im Juni 2024 kamen unter anderem Neuzugänge wie “Monster Hunter Rise”, “Far Cry 4” und zwei LEGO-Games in das Abo. Im Juli 2024 zog “Remnant 2” viele PS-Plus-Spieler an, allerdings konnte der Rest offenbar weniger beeindrucken.

Der Erhebung zufolge ist “Remnant 2” in diesem Jahr zwar das dritterfolgreichste PS-Plus-Extra-Spiel, zog aber 46,54 Prozent weniger Spieler als “Dave the Diver” (April 2024) an. Auch “Police Simulator Patrol Officers” (Juni 2024) konnte über 20 Prozent mehr Abo-Spieler mobilisieren, wie die Zahlen von Truetrophies nahelegen. Hier macht es sich bemerkbar, dass “Remnant 2” nur auf der PS5 spielbar ist und die noch immer große PS4-Basis außen vor bleibt.

Hinzu kommen Einflüsse, die außerhalb des Abos liegen, darunter saisonbedingte Rückgänge und Blockbuster-Veröffentlichungen wie “Elden Ring: Shadow of the Erdtree”.

Die erfolgreichsten PS Plus-Monate laut Truetrophies:

Juni 2024 (Top-Spiel: Police Simulator Patrol Officers) April 2024 (Top-Spiel: Dave the Diver) Mai 2024 (Top-Spiel: Red Dead Redemption 2) März 2024 (Top-Spiel: Marvel’s Midnight Suns) Juli 2024 (Top-Spiel: Remnant 2) Januar 2024 (Top-Spiel: Tiny Tina’s Wonderlands) Februar 2024 (Top-Spiel: Foamstars)

Wie es im August weitergeht, erfahren wir heute Abend zunächst in Bezug auf die Essential-Neuzugänge, die am kommenden Dienstag freigeschaltet werden. In den darauffolgenden zwei Wochen sind Extra und Premium an der Reihe.

