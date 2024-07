Silent Hill: The Short Message mobilisiert trotz Kritik viele Spieler und erreicht neue Download-Zahl

“Silent Hill: The Short Message“ hat einen neuen Meilenstein hinter sich gelassen, wie Konami in einem Tweet ankündigt.

Nachdem die “Silent Hill”-Reihe jahrelang ein Schattendasein führte, ging Konami in die Offensive. Während viele Spieler auf das Remake von “Silent Hill 2” warten, startete Ende des vergangenen Jahres die interaktive Streaming-Serie “Silent Hill Ascension”. Die User-Meinungen und Wertungen waren desaströs und nach dem Launch verschwand das Projekt quasi in der Versenkung.

Im Februar folgte “Silent Hill: The Short Message“. Hierbei handelt es sich um eine rund zweistündige Spielerfahrung, die kostenlos aus dem PlayStation-Store geladen werden kann. Davon machten offenbar reichlich Spieler Gebrauch, wie eine neue Zahl verdeutlicht.

Die nächste Million kam hinzu

In einem Tweet, der auf dem offiziellen X-Kanal der “Silent Hill”-Reihe veröffentlicht wurde, schreibt Konami, dass “Silent Hill: The Short Message“ mittlerweile auf drei Millionen PS5-Downloads kommt. Seit Mitte Februar stieg die Zahl demnach um eine weitere Million.

Ob die erreichten Downloads die internen Erwartungen treffen, ist offen. Die Wertungen waren jedoch weitgehend enttäuschend. Auf Metacritic kommt “Silent Hill: The Short Message“ auf einen Metascore von 53. Der User-Score liegt bei 6,2.

Im PlayStation-Store vergaben hingegen knapp 30.000 Spieler im Schnitt 4,05 von fünf möglichen Sternen. 61 Prozent scheinen rundum zufrieden zu sein und steuerten die höchstmögliche Wertung bei. 13 Prozent vergaben den Mindeststern. Insgesamt ist es ein zufriedenstellendes Ergebnis, auch wenn der PSN-Score seit Februar minimal sank. Damals waren es im Schnitt 4,16 Sterne.

In „Silent Hill: The Short Message“ betritt die Protagonistin Anita einen heruntergekommenen Wohnblock, der aufgrund von Gerüchten über Selbstmorde einen schlechten Ruf hat. Zuvor erhielt sie mysteriöse Nachrichten ihrer Freundin Maya.

Silent Hill 2 Remake erscheint im Oktober

Mit dem Remake von “Silent Hill 2” folgt am 8. Oktober 2024 das nächste Spiel des Franchise. Hier kommt es schon vor dem Launch zu reichlich Kritik. So bemängelten viele Spieler die actionreiche Ausrichtung in einem Combat-Trailer. Der Entwickler Bloober-Team betonte später, dass der Trailer nicht das Gesamtwerk repräsentiert.

Mehr zu Silent Hill 2 auf PLAY3.DE:

Im Oktober 2022 wurde ebenfalls ein Spiel namens “Silent Hill: Townfall” angekündigt. Es entsteht bei No Code, während Annapurna Interactive als Publisher agiert. Fans warten seit langer Zeit auf neue Informationen.

