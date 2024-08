Valorant: Helden-Shooter jetzt für PS5 & Xbox Series verfügbar – aber es gibt kleine Haken

Was über Jahre hinweg als Gerücht durch die Weiten des Internets geisterte, ist seit geraumer Zeit offiziell: Der beliebte Helden-Shooter „Valorant“ findet seinen Weg auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Um den heutigen Konsolen-Launch zu feiern, spendiert Entwicklerstudio Riot Games dem Spiel einen neuen Trailer mit dem Titel „Incursions“ beziehungsweise „Angriffe“. Dieser zeigt verschiedene Fanlieblinge in Aktion, etwa Jett, Omen, Raze oder auch Viper.

Den rund drei Minuten langen Trailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Musikalisch untermalt wird das temporeiche Video vom Song „RUN!“ von Valorant x Odetari x Lay Bankz als Remix von Cubby von The Crystal Creative.

Kein Crossplay mit PC & Rank Reset zum Launch

Allerdings gibt es auch zwei kleine Haken an der Sache. Zumindest, wenn ihr Fans des Crossplay-Features seid oder euren Rang aus der Closed Beta von „Valorant“ in die Vollversion übernehmen wolltet. Doch der Reihe nach. Riot Games hat bestätigt, dass es kein Crossplay zwischen den neuen Konsolen-Versionen und der PC-Version des Helden-Shooters geben wird. So möchten die Macher „die Wettbewerbsintegrität“ bewahren.

Darüber hinaus hat Riot Games auf X einen Rank Reset angekündigt. Wie Steven Eldredge, der Director of Game Production, in einem kurzen Video ausführt, hätten die Skills der Spieler die Erwartungen der Macher weit übertroffen. Das habe zu Unstimmigkeiten beim Rang geführt. Aus diesem Grund bitten die Macher die noch frische Konsolen-Community darum, an Placement Matches teilzunehmen, um ihren neuen Rang zu identifizieren.

Production Director Arnar Gylfason zeigt sich indes begeistert vom Konsolen-Launch: „Wir haben während der Limited Beta so viel wertvolles Feedback von den Spielern erhalten und sind zuversichtlich, dass wir unser Gameplay-Versprechen für Konsolenspieler einhalten können. Egal, ob es darum geht, den perfekten Schuss zu landen, ein perfektes Teamspiel auszuführen oder das gegnerische Team auszulöschen, wir freuen uns darauf, dass Konsolenspieler den gleichen Spielspaß erleben wie Valorant-PC-Spieler.“

Riot Games verspricht den Spielern auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zudem „die gleiche kompromisslose, kompetitive Erfahrung, die wir PC-Spielern schon seit Jahren bieten: einen präzisen, teambasierten, taktischen Shooter.“ Ab sofort dürfen sich alle PC- und Konsolenspieler gleichzeitig über neue Patches und frische Inhalte freuen. In letztere Kategorie fallen zum Beispiel neue Agenten, Karten, Premium-Inhalte und Live-Service-Features.

„Valorant“ ist ab sofort in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und Brasilien für PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen erhältlich. Riot Games ist bestrebt, den Multiplayer-Shooter in der Zukunft in weiteren Regionen für Konsolenspieler verfügbar zu machen.

Werdet ihr „Valorant“ auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen?

