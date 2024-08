Atlas Fallen: Das große Reign of Sand-Update steht bereit – Alle Infos, Trailer & Screenshots

Kurz nachdem der Publisher Focus Entertainment einräumte, dass sich „Atlas Fallen“ unter den internen Erwartungen verkaufte, kündigten die Entwickler von Deck13 das umfangreiche „Reign of Sand“-Update an.

Dieses steht ab sofort zur Verfügung und kann von Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden. Mit „Reign of Sand“ möchte sich Deck13 den diversen spielerischen Schwächen annehmen, die seinerzeit zu Abwertungen führten. Zum einen widmeten sich die Entwickler der ersten Stunden des Rollenspiels.

Das von Deck13 verfolgte Ziel: Den Einstieg in „Atlas Fallen“ flüssiger und unterhaltsamer zu gestalten.

Ein neues Gebiet, exklusive Gegner und mehr

Zu den neuen Inhalten gehört das „Die Quelle“ genannte Gebiet. Zu diesem führen die Macher von Deck13 aus: „Erforsche geheimnisvolle Portale, die zur Quelle führen. Einem verworrenen, göttlichen Reich voller neuer Herausforderungen, in denen du mächtige neue Phantom-Fähigkeiten freisetzen kannst.“

Hinzukommen ganz neue Gegner wie Phantome, der massige Transmutant und die flinken Morpher. Auch ein weiterer Schwierigkeitsgrad wird in „Reign of Sand“ geboten. Die neue Stufe trägt den Namen „Nyaals Alptraum“, steht exklusiv im New Game Plus zur Verfügung und richtet sich an alle, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

Apropos New Game Plus. Hier wird es euch ermöglicht, die Kampagne nach dem Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen. „Starte mit all deinem Fortschritt, allen Ausrüstungsgegenständen und allen Fähigkeiten neu und entdecke neue Feinde, Mechaniken und Fortschrittssysteme“, heißt es zu New Game Plus.

Neue Essenzsteine und Aktivitäten

Ein weiterer Bereich, den Deck13 überarbeitete, sind die Essenzsteine. Mit „Reign of Sand“ finden laut Entwicklerangaben 25 neue Steine den Weg ins Spiel. Mit den neuen Essenzsteinen könnt ihr euren Helden und dessen Fähigkeiten weiter individualisieren.

Den Schlusspunkt unter die neuen Inhalt setzen dynamische Open-World-Events. Laut Deck13 stellt ihr euch den dynamischen Rissen des Verderbens und schaltet exklusive Belohnungen frei.

Neue Rüstungen, optimierte VFX, Anpassungen an der Nutzeroberfläche, verbesserte Sounds und weitere Korrekturen runden das „Reign of Sand“-Update ab. Den Release des Updates begeht Deck13 mit einem passenden Trailer, in dem das Studio auf ausgewählte neue Inhalte eingeht.

„Atlas Fallen“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

