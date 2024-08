Red Dead Redemption 2: Kein Ende in Sicht – Verkäufe erreichen nächsten Meilenstein

Take-Two Interactive hat die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Es endete am 30. Juni 2024. Zwei Spiele sind für den Publisher weiterhin von großer Bedeutung.

Zu “GTA 5” und “Red Dead Redemption 2” wurden Absatzzahlen herausgegeben. Während die mehr als 200 Millionen Verkäufe von “GTA 5” mit der Angabe im vorherigen Geschäftsbericht identisch sind, wurde Take-Two im Fall des Western-Epos präziser.

65 Millionen Verkäufe überschritten

Die Verkäufe von „Red Dead Redemption 2“ konnten noch einmal kräftig zulegen. Der 2018 veröffentlichte Open-World-Titel von Rockstar Games fand mittlerweile mehr als 65 Millionen Abnehmer. Im vorherigen Quartalsbericht waren es 64 Millionen abgesetzte Exemplare, was bedeutet, dass ein kontinuierlicher Verkauf erfolgt.

Allerdings haben die Verkäufe nicht mehr den gleichen Wert wie in den ersten Monaten nach dem Launch. Den Western-Titel gibt es in Sales regelmäßig für weniger als 20 Euro. Dennoch ist es ein Erfolg, von dem viele andere Publisher nur träumen können. PS-Plus-Kunden finden “Red Dead Redemption 2” übrigens ohne Zusatzkosten in der Bibliothek.

Obwohl die aktive Unterstützung der Multiplayer-Komponente von „Red Dead Redemption 2“ namens „Red Dead Online“ eingestellt wurde, betonte Take-Two, dass das Spiel die Spielerbasis weiterhin mit kostenlosen Outfits und monatlichen Boni unterstützt.

Und mit 65 Millionen Verkäufen ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir einen neuen Teil der Erfolgsreihe sehen werden.

Finanzielle Ergebnisse und Umsatztreiber

Der Nettoumsatz von Take-Two im ersten Quartal belief sich auf 1,34 Milliarden US-Dollar, was den vorherigen Prognosen des Publishers entspricht. Hauptsächliche Umsatztreiber waren die „NBA 2K“-Reihe und die „Grand Theft Auto“-Serie.

Ein weiterer Aspekt der Finanzergebnisse sind die wiederkehrenden Ausgaben von Konsumenten, die im vergangenen Quartal 83 Prozent der Nettoeinnahmen ausmachten und unverändert blieben. Hiermit gemeint sind Einnahmen über Abos wie GTA+, Mikrotransaktionen und ähnliche Quellen. „Grand Theft Auto Online“ und „NBA 2K“ waren dabei besonders erfolgreich.

Zu „Grand Theft Auto 6“ gab Take-Two keine neuen Informationen heraus, was allerdings auch eine gute Nachricht ist. Es erfolgte noch einmal die Bestätigung des geplanten Veröffentlichungszeitraums im Herbst 2025. Eine Verschiebung muss derzeit also nicht befürchtet werden.

