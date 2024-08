Concord: Startzeiten für Deluxe-Edition und Standardversion – Preload verfügbar

"Concord" erscheint in der kommenden Woche für PS5 und PC. Die Startuhrzeiten stehen fest. Zuerst legen Spieler los, die 20 Euro mehr auf den Tisch legen. Einen früheren Preload-Start gibt es für sie aber nicht.

“Concord” befindet sich auf der Zielgeraden und lädt PS5- als auch PC-Spieler ab der kommenden Woche dazu ein, sich in hitzige Helden-Gefechte zu begeben.

Zwei Veröffentlichungstermine stehen fest. Sie hängen davon ab, wie viel Spieler ausgeben möchten. Für beide Varianten wurden auf X – ehemals Twitter – die genauen Zeiten genannt. “Concord” auf die PS5 laden dürfen Käufer schon zuvor.

Early Access und regulärer Launch – Startzeiten in der Übersicht

“Concord” wird in zwei Editionen angeboten. Dazu gehört die Standard-Edition, die mit 39,99 Euro zu Buche schlägt. Spieler, die 20 Euro mehr ausgeben, bekommen die digitale Deluxe-Edition mit zusätzlichen Boni. Dazu gehören:

Bis zu 72 Stunden Vorabzugang

Northstar-Freegunner-Paket

Vales Monarchen-Paket

Uhrzeit für Deluxe-Edition

Der Vorabzugang bedeutet, dass Käufer des kostspieligeren Paketes bereits am 20. August 2024 loslegen dürfen. Die Server werden an diesem Tag um 19 Uhr (CEST) freigeschaltet.

Für andere Regionen bzw. Zeitzonen dieser Welt gelten unterschiedliche Uhrzeiten. Allerdings wurden sie so gewählt, dass am Ende alle Spieler gleichzeitig in den Early Access von “Concord” einsteigen können.

Käufer der Deluxe-Edition starten hierzulande schon am 20. August 2024 um 19 Uhr.

Uhrzeit für Standardversion

Käufer der Standardversion von „Concord“ müssen sich etwas länger gedulden und sind am 23. August 2024 an der Reihe. An diesem Tag geht es für die hinzustoßenden Spieler ebenfalls um 19 Uhr los.

Die nachfolgende Grafik verrät die Uhrzeiten der verschiedenen Zeitzonen:

Käufer der Standardversion müssen sich bis zum 23. August 2024 gedulden.

Preload von Concord gestartet

Spieler dürfen nicht erst nach der Freischaltung von “Concord” damit beginnen, den Shooter auf die PS5 zu laden. Der Preload-Start erfolgte am gestrigen Abend, wie Sony Interactive Entertainment und Firewalk auf dem PlayStation-Blog mitteilen.

Ebenso kam es zur Vorstellung des Post-Launch-Supports, der Spieler im Rahmen vertrauter Live-Service-Strategien langfristig bei Laune halten soll. Wir berichten:

“Concord” ist der neuste Versuch innerhalb der Live-Service-Strategie von Sony Interactive Entertainment. Anfang des Jahres legte “Helldivers 2” einen hervorragenden Start hin. Pläne für die nächsten drei Monate werden im verlinkten Artikel behandelt. Ob “Concord” daran anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Die Zugriffe auf die Steam-Beta stimmten eher skeptisch.

