Concord: Post-Launch-Unterstützung mit In-Game-Shop, Freegunnern und mehr angekündigt

Ende nächster Woche erscheint der PvP-Shooter "Concord" für den PC und die PS5. In einem aktuellen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog nannten uns die Entwickler der Firewalk Studios erste Details zu den geplanten Post-Launch-Inhalten.

Nachdem interessierte Spieler im Rahmen der Beta die Möglichkeit hatten, erstmals selbst Hand an „Concord“ zu legen, steht für den PvP-Shooter aus dem Hause Firewalk als nächstes der Release der Vollversion auf dem Plan. Passend zum nahenden Release verloren die Entwickler auf dem offiziellen PlayStation Blog ein paar Worte über „Concord“.

Den Release des PvP-Shooters bezeichnet Firewalk als das Fundament, auf dem das Studio zukünftig aufbauen möchte. Laut den Entwicklern bestand das Ziel darin, mit dem Grundspiel von „Concord“ eine vollständige Erfahrung zu bieten, „die bereits ab Tag eins sämtliche Grundinhalte umfasst und diese nicht etwa an kostenpflichtige Erweiterungen oder einen Battle Pass knüpft.“

Zudem planen die Firewalk Studios eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung mit Inhalten wie neuen Freegunnern, Maps oder weiteren freischaltbaren Belohnungen, die ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt werden.

Wann startet die erste Season?

Den Anfang macht die erste Season von „Concord“. Diese startet im Oktober und trägt den Namen „Der Sturm“. Zu den gebotenen Inhalten gehört zum einen ein neuer Freegunner.

Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf eine neue Karte, neue Varianten der Freegunner, mehr freischaltbare kosmetische Gegenstände und Belohnungen sowie eine neue Staffel der wöchentlich erscheinenden Filmsequenzen, die die Geschichte der Northstar Crew weitererzählen, freuen.

Ein weiteres Feature, das mit der ersten Season den Weg in „Concord“ findet, ist der In-Game-Shop. Im spielinternen Shop bieten die Entwickler zusätzliche Anpassungsgegenstände an, mit denen ihr eure Freegunner individualisieren könnt. Wie die Firewalk Studios betonen, warten hier lediglich rein kosmetische Extras. Pay2Win-Inhalte gibt es also nicht.

„Die kosmetischen Gegenstände dienen als Ergänzung zu den Hunderten von Belohnungen, die ihr durch Fortschritt und Erfolge im Spiel freischaltet, sind ausschließlich kosmetischer Natur sowie optional und haben keinerlei Auswirkungen auf das Gameplay“, so Firewalk.

Zweite Season bereits in Arbeit

Weitere Infos zu den Inhalten und Neuerungen der ersten Season werden die Entwickler zu gegebener Zeit nennen. Selbiges gilt für die zweite Season, an der Firewalk bereits arbeitet. Die zweite Season umfasst einen neuen Freegunner, Quality-of-Life-Verbesserungen sowie einen neuen Modus und startet im Januar 2025.

Weitere Infos zu ihrem neuen Shooter und den verfolgten Zielen nannten die Macher der Firewalk Studios auf dem offiziellen PlayStation Blog.

„Concord“ erscheint am Freitag, den 23. August 2024 für den PC und die PS5.

