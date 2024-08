Armored Core 6: Ein Jahr voller Stahl und Feuer – Mech-Action feiert Jubiläum

Am heutigen Sonntag feiert der jüngste "Armored Core"-Teil seinen ersten Geburtstag. Ein kurzer Rückblick auf das gelungene Comeback von From Softwares Mech-Shooter-Reihe.

Am 25. August 2023 ist „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ in den Handel gekommen. Somit feiert From Softwares Mech-Shooter heute einjähriges Jubiläum!

Das Comeback der Kult-Reihe ist mehr als gelungen: Stolze 86 Punkte hat die Presse vergeben, von den Usern gab es 8,0 von zehn Punkten. Und auch im PLAY3-Test hat das Action-Spiel voll überzeugt.

Zu den positiven Aspekten zählen die vielen Individualisierungsmöglichkeiten für euren Kampfroboter, die spektakulären Bosskämpfe, der gute Artstyle und der angenehme Soundtrack. Lediglich die veraltete Technik, die Kamera und die eher nebensächliche Story wurden kritisiert.

Hohe Verkaufszahl führt wohl zu einem Nachfolger

Bei den Spielern ist der sechste „Armored Core 6“ hervorragend angekommen. Das verdeutlicht die Verkaufszahl, die das verantwortliche Team vor einem Monat bekanntgab. So haben From Software und Bandai Namco Stand Juli 2024 über drei Millionen Einheiten verkauft.

Demzufolge möchte From Software die Reihe gerne fortsetzen, wie Präsident Hidetaka Miyazaki Anfang des Jahres klarmachte. Und weil es weiterhin „Raum für Verbesserungen“ gebe, ist im Nachfolger mit einer noch höheren Qualität zu rechnen.

Zuletzt deutete eine Stellenanzeige auf einen weiteren Teil für die „Armored Core“-Reihe hin:

Neben einer überzeugenden Singleplayer-Erfahrung ist auch eine Multiplayer-Komponente enthalten. Hier können sich ambitionierte Mech-Piloten untereinander beweisen, wofür die Entwickler ein paar Monate nach dem Release noch das Ranked Matchmaking eingeführt haben.

Das Spielprinzip kurz erklärt: Ihr steuert einen Mech, den ihr voll nach eigener Vorstellung individualisieren dürft. Anschließend stellt ihr euch sowohl an Land als auch in der Luft actionreichen Gefechten. Vor einer Mission habt ihr immer die Möglichkeit, euren Roboter anzupassen, um eine andere Strategie auszuprobieren. All eure offensiven und defensiven Taktiken müsst ihr spätestens in den herausfordernden Bosskämpfen unter Beweis stellen.

„Amored Core 6: Fires of Rubicon“ ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Die physische Edition bekommt ihr im Netz mittlerweile für um die 20 Euro.

Weitere Meldungen zu Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren