Armored Core 6: FromSoftware und Bandai Namco enthüllen Absatzzahl

FromSoftwares Mech-Shooter „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ feiert schon bald sein erstes Jubiläum. Der Titel wurde von den Fans wie auch von den Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen. Eine offizielle Verkaufszahl wurde jedoch trotzdem lange nicht genannt.

Dies ändert sich jedoch heute, denn die Verantwortlichen von FromSoftware und Bandai Namco konnten nun einen großen Meilenstein für das Spiel verkünden. Sie gaben die Gesamtauslieferungen sowie die digitalen Verkäufe für den Shooter an. „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wurde am 25. August 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC veröffentlicht.

Synchronsprecher gab im letzten Jahr unbestätigte Sales an

Wie FromSoftware und Bandai Namco kürzlich über Twitter angaben, konnte „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ in weniger als einem Jahr nach dem Release bereits über 3 Millionen Einheiten absetzen. Die Verantwortlichen dankten allen Spielern, ob neu oder alt, die sich in die bockschweren Kämpfe auf Rubicon gewagt haben.

#ARMOREDCORE VI FIRES OF RUBICON has sold over 3 million units!

Thank you to all Ravens, new and old, who have braved the fires and flown on borrowed wings. pic.twitter.com/6pJ9LE5UmQ — ARMORED CORE (@armoredcore) July 25, 2024

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Verkaufszahlen von „Armored Core 6“ zur Sprache kamen. Im letzten Oktober gab der japanische Synchronsprecher Ryo Shimokawa, der in dem Spiel als Pater (V.VIII) zu hören ist, bereits in einem Stream eine Absatzzahl an.

Damals soll sich der Titel weltweit angeblich schon etwa 2,8 Millionen Mal verkauft haben. Woher Shimokawa diese Informationen hatte, wollte er aber nicht mitteilen. Diese Zahl wurde weder von FromSoftware noch von Bandai Namco bestätigt.

Miyazaki wünscht sich mehr Mecha-Action

Im letzten Februar sprach Hidetaka Miyazaki, der Präsident des Entwicklers FromSoftware, über „Armored Core 6: Fires of Rubicon“. So würde man den Titel intern als Erfolg bezeichnen. Außerdem würde der Wunsch gehegt, zukünftig an weiteren Projekten rund um „Armored Core“ zu arbeiten.

„Wie Sie an der Tatsache sehen können, dass wir Armored Core 6 gemacht haben, ist die Armored Core-Reihe für From Software wirklich wichtig“, gab Miyazaki an. „Wir haben den starken Willen, sie auch in Zukunft weiterzuführen.“

Noch könne er nichts zu weiteren Spielen der Mecha-Serie sagen. Allerdings sei es das Ziel bei kommenden Ablegern, den Qualitätsstandard noch einmal zu erhöhen.

Weitere Meldungen zu Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren