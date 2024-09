Lollipop Chainsaw RePOP: Day One-Patch bestätigt – Diese Neuerungen bietet der RePOP-Modus

In der kommenden Woche kehrt der ursprünglich im Jahr 2012 veröffentlichte Action-Titel „Lollipop Chainsaw“ in einer technisch wie spielerisch aufpolierten Form auf den PC und die aktuellen Konsolen zurück.

Kurz vor dem Release nannten die Entwickler von Dragami Games weitere Informationen zum Remaster. So gab das japanische Studio bekannt, dass ihr vor dem ersten Start von „Lollipop Chainsaw RePOP“ zunächst das Day-One-Update herunterladen und installieren solltet. Dieses wird laut Dragami Games nicht sonderlich umfangreich ausfallen.

Stattdessen wird der Day-One-Patch lediglich kleinere Bugs beheben und den Ranglisten-Modus verbessern.

Welche Neuerungen warten im RePOP-Modus?

In „Lollipop Chainsaw RePOP“ könnt ihr das Abenteuer der jungen Juliet in zwei unterschiedlichen Versionen in Angriff nehmen. Neben dem Original-Modus, der die damalige Spielerfahrung nachbildet, wartet der namensgebende RePOP-Modus. Hier wird die Action von „Lollipop Chainsaw“ nicht nur farbenfroher und mit neuen Effekten dargestellt.

Darüber hinaus besserten die Entwickler im spielerischen Bereich nach und brachten „Lollipop Chainsaw“ auf den aktuellen Stand der Dinge. Zu den angepassten Parametern führt Dragami Games aus: „Dazu gehören Angriffskraft, Bewegungsgeschwindigkeit, Bewegungsreichweite der Kamera, Akzeptanzzeit für Combo-Eingaben und anfängliche Combo-Fähigkeiten.“

„Weitere Änderungen sind die Anzahl der verbleibenden Schüsse im Blaster und Änderungen am Verhalten von Nicks Spezialbewegungen.“

Zudem könnt ihr die Quick-Time-Events (kurz: QTE) automatisch ablaufen lassen. Weitere Anpassungen umfassen „die Änderung des Ranglisten-Modus zu einem Time-Attack, der alle Stufen durchläuft, Änderungen an der Artikelaufstellung im Shop, Preisanpassungen und das Hinzufügen eines Kettenangriffssystems.“

Eine Übersicht über alle Änderungen und Neuerungen des RePOP-Modus findet ihr hier.

Die alten Konsolen werden später versorgt

Anfang August zog Dragami Games den Release von „Lollipop Chainsaw RePOP“ für den PC und die aktuellen Konsolen ein wenig vor. Somit erscheint das Remaster am 12. September 2024 in einer digitalen Form für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch. Eine physische Fassung folgt nach dem derzeitigen Stand im Oktober.

Ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen die Umsetzungen für die PS4 und Xbox One. Einen konkreten Termin nannte Dragami Games noch nicht. Stattdessen sprachen die Verantwortlichen bei den Ablegern für die alten Konsolen lediglich von einem geplanten Digital-Release im November.

