PS2: Der erfolgreichsten Konsole aller Zeiten wird in Japan eine besondere Ehre zuteil

In Japan durfte sich Sony über eine besondere Auszeichnung für die PS2 freuen. Aufgrund des Erfolgs und des Einflusses, den die Konsole auf die Entwicklung von Videospielen und die Videospielkultur in Japan nahm, nahm das japanische Nationalmuseum für Natur und Wissenschaft die PS2 in das Register des "Future Technology Heritage" auf.

Trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen der Switch handelt es sich bei der PlayStation 2 weiterhin um die erfolgreichste Heimkonsole aller Zeiten.

Weltweit verkaufte sich die schwarze Konsole aus dem Hause Sony rund 160 Millionen Mal. In Japan dürfen sich die Verantwortlichen des japanischen Elektroriesen nun über eine besondere Auszeichnung freuen. So handelt es sich bei der PlayStation 2 um die erste Videospielkonsole, die in das Register des „Future Technology Heritage“ aufgenommen wurde.

Die Liste, die vom japanischen Nationalmuseum für Natur und Wissenschaft geführt wird, berücksichtigt laut offiziellen Angaben die wichtigsten wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften des Landes.

PS2 befindet sich in prominenter Gesellschaft

Das Register des „Future Technology Heritage“ wurde 2008 ins Leben gerufen. Die Liste umfasst 380 Produkte beziehungsweise Erfindungen, die in Japan erschaffen wurden und „einen erheblichen Einfluss auf das Leben der Menschen, die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Kultur hatten.“

Zu den bisherigen Einträgen gehören das VHS-Format, der Walkman von Sony, der erste LCD-Taschenrechner, der PC-9801-Computer, der erste CD-Player, der erste DVD-Player oder das CD-R-Format.

Laut dem japanischen Nationalmuseum für Natur und Wissenschaft wurde die PS2 zum einen aufgrund ihrer Grafik, die realistische Darstellungen ermöglichte und sich mit den damaligen Arcade-Spielautomaten messen konnte, in das Register aufgenommen.

Weiter heißt es, dass die PS2 dafür sorgte, dass zukünftig Heimkonsolen die Entwicklung von Grafiken in Videospielen anführten. Und nicht mehr wie bislang die Arcade-Automaten.

Integrierter DVD-Player spielte ebenfalls eine wichtige Rolle

Laut dem Eintrag des Registers wählte die Jury die PS2 aus, weil sie zwei Auswahlkriterien erfüllte. Diejenigen, „die wichtige Aspekte und Stadien der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie darstellen“ und diejenigen, „die eine herausragende Rolle bei der Entwicklung des Lebens der Menschen und der Schaffung neuer Lebensstile gespielt haben“.

Der in der PS2 integrierte DVD-Player spielte bei der Aufnahme der Konsole in das Register des „Future Technology Heritage“ ebenfalls eine wichtige Rolle. Da die PS2 seinerzeit günstiger ausfiel als viele vergleichbare DVD-Player, hatte die Konsole einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg und der Verbreitung des DVD-Formats.

Demnach sahen viele Kunden in der PS2 nicht nur eine simple Videospielkonsole. In vielen Haushalten hielt die PS2 stattdessen in Form eines praktischen Multimedia-Systems Einzug.

