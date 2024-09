PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

An diesem Wochenende werden wohl einige von euch Abenteuer mit einem kleinen Roboter erleben. Für alle anderen haben wir einige Tipps, was man sich sonst noch anschauen kann.

Für die einen läuft es gut, für die anderen nicht: Am heutigen Tag werden die Server des Shooters „Concord“ nach nur zwei Wochen wieder abgeschaltet. Käufer auf der PlayStation 5 sowie dem PC erhalten eine vollständige Rückerstattung. Bei der kommenden Anthologie-Serie „Secret Level“ wird der Titel aber wohl noch einmal aufleben.

Während „Concord“ der Stecker gezogen wird, geht es für „Astro Bot“ gerade erst los. Team Asobis Plattformer erscheint heute, war jedoch bereits vor dem Launch ein Erfolg. Auf der Webseite Metacritic konnte sich der kleine Roboter auf Platz zwei der Spiele mit den besten Bewertung in diesem Jahr setzen, gleich nach „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“.

Das gibt es sonst noch auf den Plattformen

Das erfolgreiche Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ ist derzeit im PlayStation-Store stark reduziert. Nur noch bis zum 12. September gibt es den Zaubertitel zum derzeitigen Bestpreis. Das Angebot gilt sowohl für die PlayStation 5 als auch für die PlayStation 4.

Auf Steam möchten wir euch in dieser Woche gleich auf zwei Aktionen hinweisen. So findet zum einen bis zum 9. September das „Festival der Weltraumforschung“ statt. Bei diesem sind, wie es der Name schon verrät, zahlreiche Weltraum-Spiele reduziert.

Zum anderen feiert der Entwickler Larian das erste Jubiläum von „Baldur’s Gate 3“. Dazu wurde das beliebte Rollenspiel auf Steam nicht nur auf den bisher niedrigsten Preis reduziert. Das Studio bietet auch alle seine weiteren Titel mit einem Rabatt an.

Auf der Xbox können sich die Abonnenten des Game Passes bereits in die ersten drei Spiele aus dem September-Lineup stürzen. Es warten „Star Trucker“, „Age of Mythology: Retold“ sowie „Expeditions: A Mudrunner Game“.

Wie immer wollen wir auch von euch hören. Mit welchen Titeln verbringt ihr das Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare!

