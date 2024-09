PS5 Pro: Benchmark mit beeindruckenden Ergebnissen – Bericht

Sony bringt mit der PS5 Pro eine neue Konsole auf den Markt. Sie hat nicht nur mehr Leistung unter der Haube, sondern belastet die Konten der Interessenten auch mehr als erhofft.

Doch lohnt der Kauf und welche Vorteile ziehen Spiele aus dem Leistungszuwachs? Künftige Analysen werden diese Frage detailliert beantworten. Einen ersten Hinweis auf den Performance-Boost könnten Benchmark-Ergebnisse liefern. Sie zeigen dem Vernehmen nach Performance-Daten, die auf dem Standard- und Pro-Modell der PS5 basieren.

Auflösung und Framerate steigen erheblich

Die durchgesickerten Daten möchte Moore’s Law is Dead (via wccftech) von einem nicht näher genannten Entwickler erhalten haben. Sollten sie stimmen, wäre der Zuwachs beeindruckend.

Das getestete Spiel läuft auf der PS5 dem Bericht nach in einem dynamischen Auflösungsbereich von 1.080p bis 1.600p und mit einer Framerate von 45 bis 60 Bildern pro Sekunde. Auf der PlayStation 5 Pro hingegen sei es eine höhere dynamische Auflösung von 1.600p bis 2.160p bei maximalen Grafikeinstellungen – und das ohne PSSR. Zudem werden 60 FPS ohne Einbrüche erreicht.

Der Entwickler ziehe es in Erwägung, in Zukunft eine 4K-Auflösung und 120-Hz-Modi auszuprobieren. Welches Spiel getestet wurde, ist unklar. Auch ist nicht bekannt, wie zuverlässig die Aussagen sind. Allerdings lag Moore’s Law is Dead mit seinen vorherigen Angaben zur PS5 Pro ziemlich richtig und zog auch Sonys Aufmerksamkeit auf sich.

CPU bleibt hinter dem GPU-Zuwachs

Die PS5 Pro bringt mehrere technische Neuerungen mit sich, die über die reine Grafikleistung hinausgehen. Auch die CPU wurde angepasst. Den vor der Ankündigung geleakten Dokumentationen zufolge handelt es sich um eine CPU, wie sie auch im Basismodell verbaut ist. Allerdings verhilft der High CPU Frequency Mode zu einer Leistungssteigerung von zehn Prozent, während die GPU-Leistung nur um 1,5 Prozent zurückgeht.

Dennoch scheint die CPU am Ende der Flaschenhals zu sein:

Ein weiteres Highlight ist die Einführung von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Dieser KI-gestützte Upscaler verbessert die Bildqualität erheblich. Lediglich 250 MB RAM sollen dabei beansprucht werden. Dank des Memory System Efficiency-Systems dürfen Entwickler aber ohnehin auf mehr RAM zugreifen.

Die PS5 Pro bietet letztlich ein bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering im Vergleich zur Standardversion und wird offiziell am 7. November 2024 auf den Markt gebracht. Mit einem Preis von 799,99 Euro richtet sich die Konsolen an Spieler, die bereit sind, für deutlich mehr Leistung auch deutlich mehr zu bezahlen.

