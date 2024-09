PS5 & PS4: Wochenend-Deals im PS Store locken mit hohen Rabatten

Im PlayStation-Store gibt es am Wochenende weitere Rabatte auf eine Vielzahl von PS4- und PS5-Spielen. Die Angebote sind bis in die Nacht zum kommenden Dienstag gültig.

Sony hat im PlayStation-Store neue Wochenend-Deals gestartet, die Spieler mit hohen Rabatten auf eine recht nette Auswahl an Titeln locken. Die Angebote sind zeitlich begrenzt und decken mehrere Genres ab, von Action-Adventures bis zu Rollenspielen.

Die Rabatte im PlayStation-Store gelten sowohl für PS4- als auch PS5-Spiele. Insgesamt sind 244 Produkte im Preis reduziert. Bis zu 80 Prozent können PSN-User laut Sony sparen. Die Preise gelten bis zum 17. September 2024 um 00:59 Uhr.

Cyberpunk 2077, Fallout 4 und mehr

Zu den Angeboten gehört mal wieder „Cyberpunk 2077“, das statt 49,99 Euro für 29,99 Euro über den virtuellen Ladentisch geht. Mit einem Rabatt von 40 Prozent und einer durchschnittlichen PSN-Bewertung von 4,4/5 bei über 115.000 Bewertungen lohnt der Kauf des Rollenspiels durchaus. Die Erweiterung „Phantom Liberty“ gibt es für 25,49 statt 29,99 Euro.

Ebenfalls von CD Projekt stammt „The Witcher 3: Wild Hunt“, das aktuell für 7,49 Euro erhältlich ist. Das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent. Zudem sind die Erweiterungen für 6,99 und 3,49 Euro im Sale vertreten. Wer das Komplettpaket haben möchte, sollte aber eher bis zum nächsten Preisnachlass bei der Complete-Edition warten. Sie kostete im letzten Sale 12,49 Euro.

Auch Fans von Endzeitspielen kommen auf ihre Kosten. „Fallout 4“ ist aktuell für 7,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Der Titel überzeugt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 von 5 bei über 134.000 Bewertungen.

Neben den ganz großen Titeln sind auch Spiele wie „Subnautica“ und „Creed: Rise to Glory – Championship Edition“ stark reduziert. „Subnautica“ ist aktuell für 11,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. „Creed: Rise to Glory – Championship Edition“ kostet derzeit 23,99 Euro, was eine Ersparnis von 40 Prozent bedeutet.

Weitere Angebote im Wochenend-Sale:

Der jüngste Wochenend-Sale hat noch mehr zu bieten. Die komplette Übersicht über alle Angebote findet ihr hier. Aber wie erwähnt: Die Preise gelten nur bis zur Nacht vom 16. auf den 17. September 2024.

Mehr Deals, die euch interessieren könnten:

Auch mit PlayStation Plus geht es in Kürze weiter: Nachdem die Essential-Games längst zum Download bereitstehen, naht die Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium. Die Titel wurden bereits angekündigt.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren