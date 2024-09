Astro Bot: Update 1.004 veröffentlicht, aber was ändert sich?

Ab sofort steht ein neues Update für den PS5-Hit "Astro Bot" zum Download bereit. Allerdings sorgt dieses derzeit für einiges an Verwirrung.

Der Launch von „Astro Bot“ für die PS5 war ein riesiger Erfolg, auch die Wertungen für das neue Plattformspiel überschlagen sich geradezu. Doch Entwickler Team Asobi ruht sich nicht etwa auf den Lorbeeren aus und legt die Hände untätig in den Schoß. Im Gegenteil: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Studio mit der Version 1.003 ein weiteres Update. Nun steht bereits der nächste Patch bereit.

Mittlerweile können sich die Spieler das neue Update 1.004 für „Astro Bot“ für die PS5 herunterladen – gerade mal vier Tage nach dem letzten Patch. Was eigentlich ein Grund zur Freude sein sollte, sorgt derzeit jedoch für leichte Verwirrung. Denn wie schon bei der Version 1.003 hat Team Asobi auch diesmal keine offiziellen Patch Notes veröffentlicht. Zumindest sind zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Details zu den Änderungen bekannt. Was also hat sich im Vergleich zur vorherigen Version getan?

Aktuell bleibt den Fans von „Astro Bot“ nichts anderes übrig, als ein wenig zu spekulieren. In der jüngeren Vergangenheit waren einige Berichte über kleinere Bugs aufgetaucht. Dazu zählen unter anderem Fehler, die im schlimmsten Fall zum Absturz des Plattformspiels führen können – sowie einige Probleme bei der grafischen Präsentation.

Es ist daher durchaus möglich, dass das neue Update auf Version 1.004 einen oder vielleicht sogar alle diese Bugs beseitigt. Sobald die offiziellen Patch Notes bekannt sind, findet ihr sie natürlich umgehend in unserer News-Sektion.

Wie geht es bei Astro Bot weiter?

Obwohl der Release von „Astro Bot“ nicht mal zwei Wochen zurückliegt, dürfen die Fans schon gespannt auf die nähere Zukunft blicken. Bis spätestens Ende dieses Jahres sollen einige neue Features und Inhalte erscheinen, um die Spieler weitere Stunden vor dem Bildschirm zu fesseln.

Unter anderem können sie sich auf 15 zusätzliche Levels freuen. Darunter befinden sich beispielsweise fünf spezielle Speedrun-Stages, die über internationale Ranglisten für den direkten Wettbewerb verfügen.

