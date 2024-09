PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Zum anstehenden Wochenende wollen wir wie immer von euch wissen, wie ihr eure wohlverdienten freien Tage verbringt. Dafür informieren wir euch darüber, was in den kommenden Tagen ansteht oder welche Aktionen einen Blick wert sind.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: die Vorbestellung der PlayStation 5 Pro ist ab sofort möglich. Wer es bislang jedoch nicht geschafft hat, sich eine limitierte PS5 Pro 30th Anniversary Edition zu sichern, dürfte leer ausgehen oder muss sehr tief in die Taschen greifen. Innerhalb kürzester Zeit war die weltweit auf 12.300 Konsolen limitierte Edition bereits ausverkauft. Gefreut hat dies die Scalper, die die begehrte Hardware zu Mondpreisen weiterverkaufen wollen.

Wer sich nicht mit den Vorbestellungen der PS5 Pro herumschlagen will, kann sich stattdessen den neuesten Sale im PlayStation-Store anschauen. Bei der Aktion wurden fast 3.200 Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Preis gesenkt. Zu den Highlights des Sales gehören unter anderem „Dragon’s Dogma 2“, „Horizon Forbidden West“ oder auch „Persona 3 Reload“.

Die Preisaktion hält jedoch noch weitere Spiele aus zahlreichen Genres bereit. Die komplette Liste an Titeln lässt sich direkt im PlayStation-Store nachschlagen.

Wen es an diesem Wochenende eher an den PC zieht, kann einmal bei Steam vorbeischauen. Dort hält Konami eine eigene Publisher-Aktion ab. Dabei wurden zahlreiche Spiele des Unternehmens im Preis gesenkt. Mit dabei sind unter anderem das im August erschienene „CYGNI: All Guns Blazing“, „Contra: Operation Galuga“ oder auch die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“.

Auch für Xbox-Spieler gibt es an diesem Wochenende spannende Neuigkeiten. Denn bei der Tokyo Game Show 2024 hat Square Enix einige Spiele für Microsofts Plattformen angekündigt. Ganze neun Titel wurden bestätigt, von denen acht ab sofort auf der Xbox verfügbar sind.

Was habt ihr an diesem Wochenende so vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

