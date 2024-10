Final Fantasy 9: Remake in Arbeit? Vor dieser Herausforderung stünde das Team

In einem Interview sprach mit Naoki Yoshida ein weiterer führender Kopf von Square Enix über ein mögliches Remake zu "Final Fantasy 9". Laut Yoshi P würde das Team bei der Umsetzung einer Neuauflage vor einer kniffligen Herausforderung stehen.

In der Vergangenheit berichteten mehrere als verlässliche Quelle geltende Insider, dass Square Enix in der Tat an einem Remake zu „Final Fantasy 9“ arbeitet.

Während der Publisher zu diesem Thema weiter schweigt, griff mit Naoki Yoshida ein führender Kopf von Square Enix das Thema in einem Interview auf. Gegenüber Video Games sprach Yoshida über die Herausforderungen, mit denen sich das Team bei der Realisierung eines „Final Fantasy 9“-Remakes konfrontiert sehen würde.

Laut Yoshida ist es vor allem der stattliche Umfang des 2000 veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers, der die Frage aufwirft, ob es möglich ist, in einem Remake alle wichtigen Inhalte in einem Spiel unterzubringen. Eine Aussage, mit der sich Yoshida auf das „Final Fantasy 7“-Remake bezieht, das bekanntermaßen in drei Kapiteln beziehungsweise Spielen erscheint.

Verfolgt Square Enix bei Final Fantasy 9 einen ähnlichen Ansatz?

„Natürlich weiß ich, dass es Anfragen für ein Remake von Final Fantasy 9 gibt“, so Yoshida weiter. „Aber wenn man über Final Fantasy 9 nachdenkt, ist es ein Spiel mit einem enormen Umfang. Wenn man über diesen ganzen Umfang nachdenkt, frage ich mich, ob es möglich ist, das als ein einzelnes Spiel neu zu machen.“

„Das ist schwierig. Es ist eine schwierige Frage“, ergänzte Yoshida, der zuletzt als Produzent für „Final Fantasy 16“ verantwortlich war.

Neue Nahrung erhielt die Gerüchteküche im Sommer durch die bekannte Leakerin“ Midori“, die ebenfalls von der Existenz eines „Final Fantasy 9“-Remakes erfahren haben möchte. Auch Square Enix war zuletzt nicht ganz unschuldig.

Beispielsweise sorgte die Tatsache, dass die Collector’s Edition von „Final Fantasy 14: Dawntrail“ digitale Extras rund um „Final Fantasy 9“ spendiert bekam, für weitere Spekulationen um das Remake.

Für welche Plattformen könnte das Remake erscheinen?

Eine offizielle Bestätigung des „Final Fantasy 9“-Remakes lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Daher ist unklar, für welche Plattformen die mögliche RPG-Neuauflage erscheinen würde.

Zunächst erreichten uns Gerüchte, die besagten, dass sich Square Enix für ein PlayStation-exklusives Remake entschieden haben soll.

Allerdings könnte die Entwicklung der näheren Vergangenheit dazu geführt haben, dass Square Enix von diesem Vorhaben abweicht. Wie der Publisher kürzlich noch einmal einräumte, verkauften sich nämlich sowohl „Final Fantasy 16“ als auch „Final Fantasy 7: Rebirth“ unter den Erwartungen.

Zudem kündigte Square Enix an, zukünftig verstärkt auf eine Multiplattform-Strategie zu setzen. Ob diese bereits bei einem möglichen Remake zu „Final Fantasy 9“ greift, bleibt abzuwarten.

