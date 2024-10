PS5 Pro: Blizzard & das Monster Hunter-Team sind begeistert – Sega verweist auf alte Konsolen

In den letzten Tagen sprachen mehrere bekannte Entwickler über die im September 2024 angekündigte PS5 Pro und sicherten ihre Unterstützung der Konsole zu. Darunter das Team hinter "Monster Hunter Wilds" oder Blizzard Entertainment, die Macher des Action-Rollenspiels "Diablo 4".

Nach der offiziellen Enthüllung der Konsole im September hatten die Kollegen von IGN auf der Tokyo Game Show 2024 die Möglichkeit, mit diversen namhaften Entwicklern über die PS5 Pro zu sprechen. Darunter Ryozo Tsujimoto, den Produzenten der „Monster Hunter“-Reihe.

Laut Tsujimoto stand für sein Team von Anfang an fest, die PS5 Pro mit „Monster Hunter Wilds“ unterstützen zu wollen. „Wir dachten nicht, dass es eine Option wäre, es einfach auf dem Tisch liegen zu lassen. Aber wir bekommen großartige Unterstützung von Sony, um herauszufinden, was wir damit machen werden“, so der Produzent.

„Es ist also ein zusätzlicher Aspekt, über den wir im Entwicklungsprozess nachdenken müssen. Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die sich uns bieten.“

PS5 Pro-Upgrade für Monster Hunter Wilds hat noch keinen Termin

Auch wenn sein Team von den technischen Möglichkeiten der PS5 Pro begeistert ist, kann Tsujimoto aktuell noch nicht bestätigen, dass das PS5 Pro-Upgrade zu „Monster Hunter Wilds“ pünktlich zum Release der Monsterhatz Ende Februar 2025 zur Verfügung steht. Stattdessen verweist der Produzent auf den laufenden Entwicklungsprozess.

„Wir würden es gerne rechtzeitig zum Launch schaffen. Aber wir befinden uns gerade mitten in der Entscheidung, wie es aussehen soll“, kommentierte Tsujimoto die Unterstützung der PS5 Pro.

Blizzard Entertainment meldete sich ebenfalls mit Neuigkeiten zur PS5 Pro zu Wort. Wie das Studio in Person von Rod Fergusson, dem General-Manager der „Diablo“-Reihe, bestätigte, wird „Diablo 4“ zu den Titeln gehören, die ein PS5 Pro-Upgrade spendiert bekommen. Weitere Details zu diesem Thema möchte das Studio zu einem späteren Zeitpunkt nennen.

„Diese Frage wurde mir in letzter Zeit ziemlich oft gestellt. Ich freue mich, sagen zu können, dass Diablo 4 und Vessel of Hatred tatsächlich PS5 Pro Enhanced sein werden!“, sagte Fergusson. „Sehr stolz auf unser fleißiges Team, das dies möglich gemacht hat. Weitere Einzelheiten folgen zu einem späteren Zeitpunkt.“

Sega hält an Unterstützung der alten Konsolen fest

Takashi Iizuka, der Produzent des „Sonic“-Teams, sieht High-End-Konsolen wie die PS5 Pro etwas differenzierter. Auch wenn laut Iizuka natürlich eine Zielgruppe für Systeme wie die PS5 Pro vorhanden ist, möchten Sega und Team Sonic die alten Konsolen weiter unterstützen, während die Entwickler gleichzeitig die Möglichkeiten moderner Hardware ausloten.

„Als Markt haben wir die High-End-Maschinen, High-End-Konsolen. Mit dem Erscheinen dieser Konsolen sind wir der Meinung, dass wir neuere Sonic-Spiele entwickeln können, die die Geschwindigkeit von Sonic besser zum Ausdruck bringen und auch mit einer viel besseren Benutzeroberfläche ausgestattet sind“, so Iizuka.

„Dennoch wollen wir auch die Konsolen mit niedrigerer Leistung unterstützen. Selbst wenn die PS5 Pro oder neue Innovationen und Technologien auf den Markt kommen, halten wir es für wichtig, die Konsolen mit geringerer Leistung zu unterstützen und es vielen Nutzern zu ermöglichen, weiterhin Sonic zu spielen“, ergänzte Segas Produzent.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro.

