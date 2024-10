Life is Strange Double Exposure: Ein blutiges Verbrechen und parallele Zeitlinien im neuen Trailer

Wenige Wochen vor dem Release des Adventures versorgten uns Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games mit einem weiteren Trailer zu "Life is Strange: Double Exposure". Dieses Mal dreht sich alles um die unterschiedlichen Zeitlinien und die zu lösenden Mysterien.

Ende des Monats dürfen sich Fans der „Life is Strange“-Reihe auf ein Wiedersehen mit Max Caulfield, der Protagonistin des ersten Teils aus dem Jahr 2015, freuen.

Max kehrt in „Life is Strange: Double Exposure“ zurück und sieht sich in ihrem neuesten Abenteuer mit einem gnadenlosen Rennen gegen die Zeit konfrontiert. Dabei geht es um nicht weniger als das Leben ihrer besten Freundin Safiya Llewellyn-Fayyad alias Safi. Mit einem frisch veröffentlichten Trailer stimmen uns Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games auf die Geschehnisse von „Life is Strange: Double Exposure“ ein.

Im neuen Trailer geht es unter anderem um die unterschiedlichen Zeitlinien, zwischen denen Max hin- und herwechselt, um den Mord an Safi zu verhindern.

Ein grausamer Mord erschüttert eine Kleinstadt

Mehrere Jahre nach den Geschehnissen von „Life is Strange“ freundet sich Max eng mit Safi an. Eines schicksalsträchtigen Tages wird Safi jedoch Opfer eines kaltblütigen Mordes und tot im Schnee aufgefunden. Es gibt keine Fußabrücke und keine Tatwaffe. Während die Polizei ratlos ist, entdeckt Max eine neue Superkraft.

„Jetzt liegt es bei Fotografin Max Caulfield und ihrer Kraft, zwischen zwei Zeitlinien hin- und herzuwechseln, zu ermitteln und nicht nur herauszufinden, wer diesen Mord begangen hat, sondern auch, wie er überhaupt passieren konnte“, so die Entwickler weiter.

Mit dem sogenannten „Shift“ öffnet Max in „Life is Strange: Double Exposure“ eine zweite Zeitlinie, in der Safi noch am Leben ist. Der Haken an der Sache: Der Mörder ihrer Freundin befindet sich in dieser parallelen Zeitlinie auf freiem Fuß und macht Jagd auf sein Opfer.

Nun liegt es an Max, den Geheimnissen hinter dem Mord auf den Grund zu gehen und den Geschehnissen eine positive Wendung zu geben.

Entwickler des ersten Teils freuen sich auf Double Exposure

Nicht nur die Fans des ersten Teils freuen sich auf die Rückkehr von Max Caulfield. Ende August meldete sich Michel Koch zu Wort, der als Director für das originale „Life is Strange“ verantwortlich war. Wie dieser erklärte, freut er sich ebenfalls auf das Comeback von Max und möchte „Double Exposure“ definitiv selbst spielen.

„Ich bin neugierig darauf. Ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen, wenn es veröffentlicht wird, und ich habe mir den Trailer angesehen und habe einige Ideen, wohin sie gehen“, so Koch.

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint am 29. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Käufer der 89,99 Euro teuren Ultimate Edition erhalten zwei Wochen vor allen anderen und somit am 15. Oktober 2024 Zugriff auf die ersten beiden Episoden.

Eine Veröffentlichungspolitik, die schon kurz nach der offiziellen Ankündigung für reichlich Kritik sorgte.

