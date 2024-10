Metaphor ReFantazio: Director über den Einfluss von „Der Herr der Ringe“ & Atlus‘ Stärken

Mit „Metaphor: ReFantazio“ veröffentlichte Atlus vor wenigen Tagen nicht nur einen heißen Kandidaten auf den Titel des besten Rollenspiels des Jahres 2024. Darüber hinaus gab der Publisher bekannt, dass sich das RPG bereits am Launchtag mehr als eine Million Mal verkaufte.

Im Interview mit dem offiziellen Xbox-Podcast (via Eurogamer) blickte Director Katsura Hashino noch einmal auf die Arbeiten an „Metaphor: ReFantazio“ zurück. Wie Hashino enthüllte, zog das Team zunächst diverse klassische Fantasy-Literatur oder entsprechende Spiele als Inspirationsquellen heran.

Darunter Werke wie „Der Herr der Ringe“ oder andere Literatur von Tolkien, die die Entwickler ausführlich analysierten.

Entwickler auf der Suche nach dem richtigen Konzept

„Ganz am Anfang der Entwicklung von Metaphor: ReFantazio haben wir uns mit der traditionellen Fantasy-Kultur befasst“, sagte Hashino. „Wir haben nicht nur untersucht, was traditionelle Fantasy ist. Sondern auch, warum sie so geschrieben wurde, wie sie war, und was sie dazu inspirierte, so geschrieben zu werden.“

„Während wir versuchten, diesen Aspekt in unser Spiel zu integrieren, haben wir alle unsere Ideen verworfen und erkannten, dass wir kein Spiel im traditionellen Fantasy-Modus machen konnten.“

Im weiteren Verlauf der Entwicklung entschied sich das Team also dazu, den ursprünglichen Ansatz zu verwerfen und sich stattdessen auf das zu konzentrieren, was Atlus laut Hashino ausmacht: Die Kreativität der eigenen Entwickler und Teams. „Es würde sich für uns nicht wirklich originell anfühlen“, so der Director weiter.

„Es würde an der Originalität mangeln, die uns ausmacht. Wir stellten auch fest, dass es für uns schwierig wäre, in dieser traditionelleren Fantasiewelt die Kreativität zum Ausdruck zu bringen, die wir haben wollten.“

Inspirationen mussten etwas Neuem weichen

Unter dem Strich mussten die anfangs gesammelten Inspirationen laut dem Director dem Wunsch nach etwas Neuem weichen. „Auf halbem Wege haben wir uns entschieden, alle unsere bisherigen Inspirationen einfach aufzugeben und etwas völlig Neues zu erschaffen“, führte Hashino aus.

„Dann nahmen wir Dinge, die uns persönlich gefallen, und versuchten, Wege zu finden, sie in das Spiel zu integrieren. Es gab also einen Stopp der Recherche und den Beginn eines originellen kreativen Unterfangens.“

„Metaphor: ReFantazio“ ist für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wer vor dem Kauf Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo.

