PS6: Übergang könnte noch schwieriger als bei der PS5 werden

Die PS5 hatte einen denkbar schlechten Start. Sie erschien inmitten einer weltweiten Pandemie, die aufgrund stillgelegter Produktionsstraßen und weiterer Probleme zu erheblichen Lieferschwierigkeiten führte.

Hinzu kam eine lange Phase der plattformübergreifenden Unterstützung. Noch immer erscheinen viele Spiele für die Last-Gen-Konsolen. Und einer von Sony veröffentlichten Statistik zufolge ist eine überraschend hohe Zahl an PS4-Konsolen aktiv. Mit der PS6 könnte sich diese Situation noch einmal verschärfen.

PS5 (Pro) und PS6 werden wohl lange Zeit parallel unterstützt

In einer aktuellen Podcast-Folge äußerten die Technikexperten von Digital Foundry Bedenken hinsichtlich der schnellen Verfügbarkeit von PS6-Titeln, die die neue Hardware optimal nutzen. Vielmehr gebe es mutmaßlich eine noch längere Cross-Generation-Phase, in der Spiele sowohl auf der PS5 als auch auf der PS6 laufen.

Die wirtschaftlichen Aspekte, wie die hohen Produktionskosten und die erwarteten Renditen, würden hierbei eine entscheidende Rolle.

In der neusten Podcast-Folge heißt es entsprechend: „Ja, ich denke, die PS6 wird anders genug sein, um den ersten Käufern hoffentlich etwas Neues zu bieten. Aber die Realität ist, dass die Kosten für die Herstellung von Hardware und AAA-Software in die Höhe geschossen sind. Man kann kein Spiel für 120 Millionen Dollar machen und es nur an ein kleines Publikum verkaufen.“

Wie schon in der laufenden Generation werden Publisher bestrebt sein, mit ihren Spielen eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen. Und in den ersten Jahren der PS6 handelt es sich hierbei zweifellos um Besitzer einer PS5 oder PS5 Pro, die sich bei Händlern wie Amazon weiterhin vorbestellen lässt*.

“Ich habe auch das Gefühl, dass die Generationen, wie wir sie kennen, vorbei sind. Und im Moment sehe ich keine Zukunft, in der irgendjemand wirklich auf eine zukünftige PS6 upgraden muss”, heißt es in der Einschätzung weiter. “Es ist wahrscheinlicher, dass fast alle frühen PS6-Spiele auf der PS5 laufen werden, noch besser auf der Pro. Ich denke, wir haben mit dem Übergang von der PS4 zur PS5 eine gute Lektion gelernt.”

Hardware-Leistung nicht mehr allein im Fokus

In der nächsten Generation kommt auch eine Besonderheit zum Tragen: Während die Konsolengenerationen in den vergangenen Jahrzehnten einen spürbaren Hardware-Schub bekamen, findet das “Rennen um die bloße Aufrüstung des Siliziums” nicht mehr statt.

“Die PS5 Pro zeigt, dass wir uns auf KI-Funktionen konzentrieren. Und ich habe es schon einmal gesagt: Die PS5 Pro ist unerlässlich, um diese Hardware auf den Markt zu bringen und Leute dazu zu bringen, dafür zu entwickeln, insbesondere für KI-gestützte Funktionen. Ich denke, in diese Richtung geht die PlayStation 6”, heißt es im Video von Digital Foundry weiter.

Die PS5 Pro kommt zwar mit einer deutlich potenteren GPU auf den Markt. Die CPU hingegen bleibt nahezu identisch. Unterstützt wird das Gesamtpaket von der PSSR-Technologie, die das KI-unterstützte Upscaling ermöglicht.

PS6 könnte Ende 2027 erscheinen

Bislang gibt es wenig konkrete Informationen zur PS6, abgesehen davon, dass sie weiterhin von AMD angetrieben wird. Intel hatte sich zwar um die Entwicklung beworben, verlor jedoch 2022. Wir berichteten:

Auch zum Release gibt es keine verlässlichen Informationen, jedoch Spekulationen. So könnte die PS6 Ende 2027 auf den Markt kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt konzentriert sich Sony darauf, die PS5 Pro zu veröffentlichen, was ein weiteres Thema im Podcast war.

So kam von einem Unterstützer die Frage auf, ob Sony im September auf der TGS einen Prototypen der PS6 gezeigt haben könnte. So etwas sei allerdings “schwer vorstellbar” und die Briefings würden in dieser Phase eher im Hauptquartier von Sony stattfinden. Stattdessen konzentriere sich das Unternehmen vollends auf die Vermarktung der PS5 Pro.

