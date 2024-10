Project Ethos: 2K meint, dass ein weiterer Helden-Shooter nötig ist

Der Publisher 2K hat mit “Project Ethos” einen neuen Helden-Shooter vorgestellt. Das Spiel entsteht bei 31st Union, einem Studio, das im Februar 2019 gegründet wurde und unter der Leitung von Michael Condrey steht.

Condrey verfügt über umfangreiche Erfahrung aus seiner Zeit bei Sledgehammer Games, wo er an bekannten “Call of Duty”-Titeln wie „Modern Warfare 3“ aus dem Jahr 2011, “Adavanced Warfare” und „WW2“ mitgewirkt hatte.

Spielmechaniken und Modi

“Project Ethos” ist ein kostenlos spielbarer Third-Person-Roguelike-Helden-Shooter, der visuell an „Overwatch“ erinnert. Das Spiel bietet „mächtige, halb zufällige Upgrades, die für jeden Helden einzigartig sind“ und mit denen Spieler ihre Charaktere in Echtzeit weiterentwickeln können.

Ein Bestandteil von “Project Ethos” ist der Extraktionsmodus „Trials“, der eine Art Risiko-/Ertrags-Spielschleife zu beinhalten scheint. Zusätzlich gibt es den kompetitiven Modus „Gauntlet“, in dem Spieler darum kämpfen, als letzter Überlebender hervorzugehen.

„Spielt gegen andere Teams in eurer Gruppe, verbessert euren Helden nach jedem Spiel und kämpft darum, als Letzter übrig zu bleiben“, heißt es in der Beschreibung. Bei diesen Modi wird es aber am Ende nicht bleiben, sodass weitere Ankündigungen zu erwarten sind.

Community-Playtests und Verfügbarkeit

Derzeit führt 2K einen Community-Playtest für “Project Ethos” durch, der in verschiedenen Regionen wie den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland verfügbar ist. Gespielt wird allerdings nur auf dem PC.

Die erste Phase ist bereits beendet. Ein zweiter Durchlauf beginnt am heutigen 18. Oktober um 14 Uhr und endet am 21. Oktober um 2 Uhr. Die Teilnahme bietet den Zugang zu den genannten Spielmodi „Trials“ und „Gauntlet“. Weitere Details dazu gibt es auf der offiziellen Webseite des Spiels.

31st Union besteht aus ehemaligen Entwicklern von Sledgehammer Games und wird durch die Expertise von Narrative Designer Michael Chu, der zuvor bei Blizzard tätig war, unterstützt. Das in Kalifornien ansässige Studio hat zusätzlich ein Büro im spanischen Valencia eröffnet, um die Entwicklung von “Project Ethos” weiter voranzutreiben.

“Project Ethos” wird als kostenloser Titel veröffentlicht. Zu den unterstützten Plattformen gehören PlayStation, Xbox und PC. Im PlayStation-Store ist der Shooter bereits gelistet.

