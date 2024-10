Fntastic: Kickstarter-Projekt gescheitert – direkt neues Spiel angekündigt

Das neulich gestartete Kickstarter-Projekt von Fntastic ist gescheitert. Aufgeben möchten die "The Day Before"-Entwickler aber nicht, weshalb sie direkt das nächste Spiel angekündigt haben.

Vor einem Monat meldeten sich die „The Day Before“-Macher zurück. Für ihr geplantes Comeback plante das umstrittene Entwicklerstudio, ein Multiplayer-Spiel namens „The Escape Factory“ zu entwickeln. Um dieses Projekt zu verwirklichen, riefen die Verantwortlichen eine Kickstarter-Kampagne ins Leben. Ihr Ziel lautete, rund 20.000 Dollar zu sammeln.

Als Frist für dieses Ziel wurde der 26. Oktober angegeben. Drei Tage vorher ist aber schon klar, dass dieser Betrag nicht mehr erreicht werden kann. Gerade einmal 3.146 Dollar sind zustandegekommen – 15,73 Prozent des angestrebten Ziels. Somit war das Interesse äußerst gering, weshalb Fntastic nun den Stecker gezogen hat.

Das nächste Spiel trägt den Namen ITEMS

Im dazu veröffentlichten Statement ist folgender Satz fett markiert: „Jedoch sind uns eure Wünsche sehr wichtig, und wir sind glücklich den Beginn der Entwicklung eines neuen Action-Horror-Prophunt-Spiel namens ITEMS anzukündigen!“

Das nächste Spiel ist also schon in der Mache. Laut Fntastic ist es „genau das, was sich viele von euch gewünscht haben.“ Sobald eine spielbare Demo bereitsteht, kann eine Kickstarter-Kampagne gestartet werden. Alternativ sind auch andere Optionen für den Release möglich. Auf jeden Fall sollen die Spieler diesmal im Vorfeld testen dürfen.

Weil die Entwicklung „signifikante Ressourcen“ verschlingen wird, möchte das Team nebenbei Mobile-Games herausbringen, um den Prozess zu unterstützen. Alle Einnahmen sollen in die Entwicklung von „ITEMS“ gesteckt werden.

„Diese Nachricht ist Teil unserer neuen Transparenz-Politik“, heißt es zum Schluss.

Die Kommentare sind wieder einmal ausschließlich negativ. Nach dem Debakel rund um „The Day Before“ scheint niemand mehr Fntastic ernstzunehmen. Wie die Entwickler dazu neulich erklärten, fehlte nach dem schlechten Start das Budget, um die Entwicklung fortzusetzen. Das Marketing habe schlichtweg zu viel Geld gekostet, zudem seien die Ziele zu hoch angesetzt gewesen. Dazu kommt noch die fehlende AAA-Erfahrung.

Ob das neue Projekt wirklich zustandekommt, wird jedenfalls die Zeit zeigen. Hier das vollständige Statement von Fntastic:

